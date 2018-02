Poslanici Parlamenta BiH danas o inicijativi Denisa Bećirovića

SARAJEVO – Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH poslanici bi trebalo danas da razmatraju poslaničku inicijativu Denisa Bećirovića iz SDP-a kojom se od nekoliko kantona u FBiH traži da izmijene i dopune svoje ustave s ciljem obezbjeđivanja ustavne ravnopravnosti Srba.

Bećirović ovom inicijativom predlaže da Predstavnički dom pozove nadležne organe Hercegovačko-neretvanskog, Livanjskog, Srednjobosanskog, Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona da najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu, izmijene i dopune ustave ovih kantona s ciljem obezbjeđenja ustavne ravnopravnosti Srba.

On traži da se u ustavima kantona, u kojima to do sada nije učinjeno, precizira i obezbijedi ustavna ravnopravnost jezika bošnjačkog i srpskog naroda, te latinice i ćirilice.

Pred poslanicima će se u drugom čitanju naći Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH čiji su predlagači poslanici Nezavisnog bloka Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović.

Šepić je ranije pojasnio da se predloženim zakonom isključivo tretira uvođenje elektronskog glasanja, koja će primarno značiti mogućnost skeniranja glasačkih listića na izborni dan, kako bi bile onemogućene izborne prevare, manipulacije i krađe.

Poslanici su u prvom čitanju uz ovaj zakon usvojili i zaključak iz mišljenja Ustavnopravne komisije prema kojim se traži da bude pribavljeno mišljenje Centralne izborne komisije BiH o predloženom zakonu.

U drugom čitanju poslanici će razmotriti i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH čiji su predlagači poslanici Aleksandra Pandurević (SDS), Borjana Krišto (HDZ)i Mirsad Isaković (SBB).

Razlozi za donošenje ovog zakona odnose se na efikasniju zaštitu lica koja prijavljuju korupciju, unapređenjem normativnog okvira.

Pred poslanicima će se u drugom čitanju naći Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Pred poslanicima će se u drugom čitanju naći i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Izmjenama i dopunama zakona uključuju se i odredbe koje definišu funkcionisanje ove institucije kao preventivnog mehanizma fakultativnom protokolu uz Konvenciju protiv mučenja ili drugog nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kazne.

U prvom čitanju će biti razmotreni Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH čiji je predlagač Savjet ministara BiH i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH čiji su predlagači poslanici Nezavisnog bloka Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović.

Poslanici će u prvom čitanju razmatrati i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH čiji je predlagač poslanik Borjana Krišto iz HDZ-a BiH.

Na dnevnom redu sjednice su i izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji ministarstava odbrane, bezbjednosti i inostranih poslova BiH, Tužiulaštva i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, SIPA-e, Granične policije, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Uprave za indirektno oporezivanje za 2016. godinu.

Na dnenvom redu će se nači i inicijativa Nezavisnog bloka kojom se od Vijeća ministara traži da provjere kolike su maloprodajne marže naftnih distributera, te koji su načini da se teret povećanja cijena podijeli između distributera i građana.