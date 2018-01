Poslanici Predstavničkog doma BiH o imenovanju novog zamjenika ministra civilnih poslova

SARAJEVO - Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, nakon okončanja sjednice započete 17. januara, rad je nastavio 56. sjednicom na čijem je dnevnom redu imenovanje novog zamjenika ministra civilnih poslova BiH Gorana Ćosića.

Ćosić bi trebalo da bude imenovan umjesto Vojina Mijatovića, koji je 22. decembra podnio ostavku na ovu funkciju.

Dnevnim redom 56. sjednice predviđeno je, u drugom čitanju, razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Borislav Bojić (SDS), Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu BiH i predlagača Aleksandre Pandurević (SDS).

Pred poslanicima će se naći Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, kojim Vijeće ministara predlaže obezbjeđivanje naknada na ime troškova prevoza, toplog obroka i odvojenog života i za zaposlene u pravosudnim, kao i u drugim zajedničkim institucijama BiH.

Na dnevnom redu je Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici Borislav Bojić, Hazim Rančić, Jasmin Emrić, Diana Zelenika, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Senad Šepić i Maja Gasal-Vražalica.

Oni smatraju da postojeći zakon treba mijenjati da bi bila obezbjeđena efikasna i nezavisna primjena instituta sukoba interesa, te izjednačeni i usklađeni propisi koji regulišu sukob interesa i i zvještaje o imovinskom finasijskom stanju nosilaca javnih funkcija.

Na prijedlog Savjet ministara, poslanici bi trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici Nezavisnog bloka Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, kao i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, predlagač Savjeta ministara BiH.

U planu je i razmatranje Prijedloga strateškog plana ruralnog razvoja BiH za period 2018-2021. godina, okvirnog dokumenta, čiji je autor Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, materijala Direkcije za evropske integracije BiH, koji se odnose na Informaciju o napretku u procesu ispunjavanja uslova BiH na evropskom putu, kao i Izvještaja o realizovanju Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu, te Godišnjeg plana obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2018. godinu.

Poslanici bi trebalo da razmotre i poslaničku inicijativu Denisa Bećirovića (SDP) koji predlaže da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH poziva nadležne organe Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona 10, Srednjobosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona da, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, izmijene i dopune ustave navedenih kantona s ciljem obezbjeđenja ustavne ravnopravnosti Srba.

On traži da se u ustavima kantona, u kojima to do sada nije učinjeno, precizira i obezbijedi ustavna ravnopravnost jezika bošnjačkog i srpskog naroda, te latinice i ćirilice.

Predstavnički dom trebalo bi da da saglasnost za ratifikaciju niza međunarodnih ugovora, a za kraj sjednice planirana je tačka dnevnog reda pod oznakom „povjerljivo“.