Poslanici Predstavničkog doma izglasali ukidanje akciza

SARAJEVO - Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je izvještaj Zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta izmjena Zakona o akcizama u BiH, čime su praktično izglasali da akcize na naftu i naftne derivate budu ukinute.

Da bi akcize u konačnici bile ukinute potrebno je da svoju saglasnost da i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, što je veliko pitanje s obzirom na to da SNSD ima većinu da zaustavi usvajanje izmjena ovog zakona, a što su ranije već učinili.

Inače, tokom rasprave poslanici su istakli da je Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini usvojen na insistiranje međunarodne zajednice, prije svega Larsa Gunara Vigemarka, bivšeg šefa Delegacije EU u BiH, te da političke partije koje su tada glasale za taj zakon, ako imaju imalo moralnosti i osjećaja prema narodu, treba da glasaju da se akcize na naftu i naftne derivate danas ukinu, što će za posljedicu imati smanjenje cijena goriva i do pola KM.

Naglašeno je i da aktuelni saziv parlamenta BiH ima obavezu prema građanima i privredi da se akcize ukinu kako bi im se makar malo olakšao život u uslovima velike inflacije i sve većih troškova života.

"Ukidanje akciza je pitanje zdravog razuma. Gorivo bi bilo jeftinije i do pola marke jer se na akcize obračunava PDV, a ukidanjem akciza pojeftinila bi i određena roba i usluge", rekao je Saša Magazinović, poslanik SDP-a.

Osim SDP-a, podršku ukidanju akciza najavili su i poslanici SDA, NES-a, PDP-a, SDS-a i Liste za pravdu i red, a tokom svojih diskusija u nekoliko navrata su naveli da je glavni krivac zbog čega akcize još nisu ukinute SNSD, koji je sve blokirao u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Inače, izmjene Zakona o akcizama još u martu usvojene su u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ali zbog odugovlačenja taj zakon još nije stupio na snagu i pitanje je da li će se to desiti s obzirom na to da zeleno svjetlo treba dati i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Ne sumnjam da neće proći Predstavnički dom i ubijeđen sam da će najveći dio poslanika glasati za ovaj prijedlog, ali ne znam da li će glasati SNSD u Domu naroda i tada će sve maske pasti. Vidjećemo ko je za to da se ukinu akcize i olakša život privredi i stanovništvu", rekao je Branislav Borenović, poslanik PDP-a.

Poslanike Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH interesovalo je i gdje je novac prikupljen od akciza jer, kako su rekli, putevi se ne grade i jedino logično što se nameće jeste da je namjenska akciza koja se prikuplja kroz naftu i naftne derivate završila u potrošnji.

"Postavljam pitanje gdje je novac od akciza. Mi nismo napravili ništa. Kad vidite entitetske budžete jasno vam je gdje je novac. Njime se krpe budžetske rupe i mislim da to nije pošteno. Novac koji smo uzeli od građana treba da im vratimo. Dajte da to uradimo na bilo koji način, ali ovo je rijetko koji mehanizam preko kojeg možemo olakšati barem malo život građanima", rekao je Zlatko Miletić, poslanik NES-a.

Zanimljivo je da poslanici SNSD-a, iako su nekoliko puta prozvani, nisu reagovali i nisu diskutovali po ovoj tački dnevnog reda. Ranije, u SNSD-u su za "Nezavisne" rekli da će izmjene Zakona o akcizama ukinuti samo ako njihov amandman bude prihvaćen, odnosno ukoliko se akcize na naftu i naftne derivate ukinu na samo 30 dana, a ne na šest mjeseci, kako je predloženo samim izmjenama Zakona o akcizama, koji je usaglasila Zajednička komisija oba doma.

Osim o izmjenama Zakona o akcizama, poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas su obavili raspravu i o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Šerif Špago, poslanik SDA. Suština izmjena ovog zakona je u tome da se prilikom povećanja plata, odnosno osnovice za obračun plata, ista ne odnosi na imenovane i izabrane zvaničnike jer, kako je istaknuto, sramota je da službeniku bude povećana plata za 100 ili 150 KM, a imenovanom funkcioneru 400 ili 500 KM. Ipak, s obzirom na to da Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije dala zeleno svjetlo za ovaj zakon, na kraju se nije glasalo o samom zakonu, već o izvještaju komisije koji nije prihvaćen.

Potrošeno 100.000 evra na prostore u kojima nema osoblja

Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH, odgovarajući na jedno od postavljenih pitanja u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH rekao je da za nedavno otvorene konzulate u Rijeci, Novom Pazaru i Tirani nema novca, niti su sistematizovana radna mjesta.

Konaković je rekao da se u zadnjih 11 mjeseci zakup u Rijeci plaća po cijeni od 3.728 evra, u Novom Pazaru 10 mjeseci po 3.850 evra, a Tirani 2.000 evra.

"Do sada je utrošeno 100.000 evra u zgrade u kojima nema osoblja. U Konzulatu u Rijeci ima jedna osoba koja ima neki ugovor o djelu i to istražujemo kako je potpisano. Odluke o tome su se donosile u vrijeme privremenog finansiranja i to je kršenje zakona. Imamo velike reakcije s terena. Ljudi od nas očekuju da im u tim konzulatima olakšamo posao i veliki broj njih je shvatio da je to predizborna informacija", rekao je Konaković.

On je naglasio da postoje indikacije da su ugovori sklapani mimo Zakona o javnim nabavkama te da će o tome biti sastavljena kompletna informacija.