Poslanici Predstavničkog doma raspravljaju o novom sazivu Savjeta ministara

SARAJEVO – Peta hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH počela je u Sarajevu.

Na dnenvom redu sjednice je potvrđivanje ministara, zamjenika ministara, te zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Podsjetimo završene su provjere i za Mlađena Božovića u SIPA i dostavljene Zoranu Tegletiji, predsjedavjaućem Vijeća minstara BiH.

Provjere su izvršene u CIK-a u i SIPA i dostavljene Zoranu Tegeltiji, predsjedavajućeg Vijeća minsitara.

Komisija za izbor i imenovanje Vijeća ministara izvršila je provjere i dostavila odluku poslanicima.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara pročitao je odluku o imenovanju ministara, te zamjenika.

"Na osnovu člana 10 predlažen odluku o imenovanju ministara, zamjenika ministara, te zamjenike predsjedavajućeg,", rekao je Tegletija i dodao:

"Prije pola sata iz SIPA je stigao konačan izvještaj za Mlađena Božovića, ministra za ljudska prava i izbjeglice i sve provjere su pozitivno okončane, a zbog poslovničkih nemogućnosti nisam ga danas predložio."

Branislav Borenović (PDP) istakao je da su nakon godinu dana dočekali novo Vijeće ministara.

Borenović je istakao da je ostala jedna gorčina, odnosno činjenica da možda po prvi put nije bilo slučaja da se imenuje krnji saziv Vijeća minsitara, te da je to nešto što je neprimjereno za ozbiljne zemlje i ozbiljne institucije.

"Gorčinu izaziva činjenica da Predsjedništvo BiH ne dolazi na ovu sjednicu iako je praksa bila da članovi Predsjedništva budu tu tokom imenovanja. To šalje poruku nepoštovanja, ne samo novoimenovanih ministara, nego i ovog doma", rekao je Borenović.

Istakao je da se od strane novoimenovanih ministara danas tokom sjednice Komisije za imenovanje uočio strah da se spomene dokument Programa reformi.

Kaže da, s obzirom da na ovu sjednicu nisu došli članovi Predsjedništva, veliki izazov za kandidate biće da s dignitetom rade svoj posao.

"Čuli smo danas najave da će se formirati neke nove institucije, Apelacioni sud, Jedinica za spasavanje", isitče Borenović, te dodaje da, kao nikada prije, ovaj saziv Vijeća ministara neće imati pravo za izgovore da je neko drugi kriv.

"Potpuno je jasno da ova koalicija vodi i Vladu RS, Vladu FBiH i vlade Kantona i nema izgovora", poručio je Borenović.

Jasmin Emrić (A-SDA) izrazio je nadu da će novo Vijeće ministara imati snage da se suoči sa jako teškom situacijom u BiH.

"Izgubljena je godina dana, riješavala su se teška pitanja i dobro je da je postignut dogovor i da je deblokiran rad Predstavničkog doma", rekao je Emrić, dodavši da se pokazalo kao bespotrebno blokirati rad Doma.

Emrić je istakao da su kandidati na Komisiji za imenovanje pokazali volju i želju za radom, ali postoji još uvijek jedno najvažnije pitanje - ide li Program reformi sutra u Brisel.

"Imali smo prilike iz medija pročitati dokument i vidjeti da suštinske razlike nema između dokumenta Program reformi i ANP-a. To je taj kompromis i nadam se da će tog kompromisa i u budućnosti biti", rekao je Emrić.

Napomenuo je i da migrantska kriza ostaje veliki problem i za novo Vijeće ministara.

Zamjerio je ranijem sazivu Vijeća ministara što se nisu dovoljno posvetili problemu migranata, te izrazio strah od onoga što BiH čeka na proljeće.

Mirjana Marinković - Lepić (Naša stranka) kazala je da je u startu nezadovoljna ovim sazivom Vijeća minsitara, te upozorila da u ovom mandatu žene nisu dovoljno zastupljene ni u Predstanvičkom domu, a ni u Vijeću ministara.

"Kada je u pitanju sastav Vijeća ministara, od devet minsitara, imamo samo dvije žene, a kada su u pitanju zamjenici - samo jednu. Nismo se ni približili procentu od 40 posto", kazala je Marinković-Lepić.

Zukan Helez (SDP) ističe da se o Programu reformi raspravlja u enttietu, a da državni poslanici to nisu dobili.

"Mi smo to tražili, nismo dobili, a entitet raspralvja o tome. Imam informaciju da je to na engleskom dokument, da članovi Predsjedništva nisu ni pročitali, a potpisali, te da to nisu zasluge članova Predsjedništva, nego zasluge međunarodne zajednice,", rekao je Helez.

Dodao je kako mu je neprirodno da predsjednik najveće stranke u Bošnjaka kaže za jednog čovjeka da je šef mafije, narko bos, i onda ga predlože za minsitra sigurnosti.

"Za mene je to šizofreno, čovjek je bio uhapšen, zatvoren, a isto tako se nadam da ćete vi, gospodine Radončiću, procesuirati zajedno sa tužilaštvom i sudom i one koji su u ratu uzimali vreće zlata", rekao je Helez.

Upozorio je da je ministar vansjkih poslova osoba pred penziju, a nije dobro ni da penzioner bude ministar odbrane.

"Takođe će biti zanimljivo u Ministarstvu odbrane, gdje je ministar iz DF-a a zamjenik ministra iz HDZ-a, sad mogu sarađivati legalni i nelegalni. Baš me zanima kako će napredovati to ministarstvo u svom radu", rekao je Helez, te podsjetio da će na kraju mandata u Vijeću ministara građani BiH imati četiri penzionera.

Opomenuo je i kako je ministar za ljudska prava optužen za mobing, a da je jedan završavao fakultet u 40-toj godini.

Nermin Nikšić (SDPBiH) isitče da je vrijeme da parlamentarna većina preuzme odgovornost.

Najavio je da će SDP podržati sva dobra rješenja. Upozorio je na činjenicu da ovaj visoki dom nema privilegiju da vidi dokument koji sutra treba da bude predan u Brisel.

"Zahvaljujući medijima dobili smo uvid u dokument, te da se mora priznati da je reforma policije izbačena, te i Izborni zakon, ali da je sve drugo iz ANP-a, ubačeno i da može proći u dijelu da se kaže da će BiH nastaviti put", kazao je Nikšić.

Saša Magazinović (SDP BiH) ističe da, ako je tačno bar dio onoga što mediji pišu o pojedinim članovima Vijeća ministara, imaćemo još ovakvih sjednica, jer ćemo morati nadopunjavati ovo Vijeće ministara.

"Ako bude profunkcionisala pravna država, biće odsutni na neko vrijeme i neki članovi Parlamenta", kazao je Magazinović.

Magazinović je rekao da je kandidat za ministra vanjskih poslava Bisera Turković danas pred Komsijom za izbor Vijeća ministara "imala petlju", pa je rekla da će biti referendum o ulasku u NATO.

Halid Genjac (SDA) reagovao je zbog krivog navođenja određenih momenata sa intervjua na sjednici Komisjje za imenovanje.

"Dva puta je pomenuto pitanje referenduma, te kako je to hrabrost. Pokušavam korigovati ove navode. Bili smo na Komisiji i čuli smo, poznavajući Biseru Turković, njen navod se može promatrati na jedan način, sve zemlje koje su ušle u NATO ušle su poslije referenduma, ali referenduma svih građana. Jedino tako mogu razumjeti njen navod oko referenduma. Najvjerovatnije da će se u budućnosti o tome odlučivati referendumom svih građana", kazao je Genjac.

Dragan Mektić (SDS) kazao je da ga je zaintrigirala jedna stvar koju je rekao Genjac, a kada je u pitanju referendum, a to je "da će najvjerovatnije biti održan referendum".

"Od čega to zavisi, šta to podrazumijeva? Kako će biti najvjerovatnije održan referendum, ako ne znamo, ni po Ustavu, ni po bilo kojem drugom zakonu, kad je obavezan referendum, na kojem nivou, kako se organizuje i ko ga sprovodi. Davati takve kvalifikacije za jednu takvu stvar, za mene je neodgovorno. Koliko ja znam najvjerovatnije neće biti referenduma. Siguran sam da neće biti referenduma, zato što ova trojica, što vedre i oblače, nisu to nigdje spomenuli, a sve zavisi od njihove, pa i božje volje", rekao je Mektić.

Adil Osmanović (SDA) u ime Kluba poslanika ove stranke istakao je da je ovo svečani trenutak jer BiH dobiva novi saziv Vijeća ministara.

"Dolaze minsitri sa novom energijom, novim vizijama, idejama, a to je dobro za svaki posao. Danas ćete položiti svečanu izjavu i zakletvu i obavezati se da ćete poštovati Ustav ove zemlje i zakone. Sve dok se tako budete ponašali imaćete punu podršku kluba poslanika SDS. Bez obzira što smo mi pozicija i što ćemo danas podržati Vijeće minsitara, budite sigurni onog momenta, ako i kada primjetimo da neko od vas krši Ustav i zakone ove države, tražićemo odgovornost, ostavke i smjenu", rekao je Osmanović.