Poslanici Predstavničkog doma usvojili budžet institucija BiH u prvom čitanju

SARAJEVO - Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojili su danas Prijedlog budžeta institucija BiH u prvom čitanju.

Trenutno traje komisijska faza, nakon čega će polsanici glasati o Budžetu u drugom čitanju.

U Predstavničkom domu parlamenta BiH, nakon pauze, nastavljena je rasprava o Prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu.

U međuvremenu, na sjednicu je došao i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, kao i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, ovlašteni zastupnik Predsjedništva BiH, koje je predložilo budžet za ovu godinu.

Prije pauze, poslanici SBB-a Mirsad Isaković i A-SDA Jasmin Emrić izrazili su neslaganje sa predloženim zakonom.

Isaković je kao problem označio tekuće grantove i restrukturisanje budžetskih sredstava.

Prema Emrićevim riječima, kada je riječ o budžet BiH najveći problem predstavlja ograničenje globalnim fiskalnim okvirom.

Predsjedništvo BiH utvrdilo je i u parlamentarnu proceduru dostavilo Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu u ukupnom iznosu nešto nižem od dvije milijarde KM, pri čemu je za finansiranje institucija BiH predviđeno oko 950 miliona KM, a za servisiranje spoljnog duga nešto više od milijardu KM.

Međutim, nakon pauze o svemu se više govori nego o budžetu. Nažalost, rasprava poslanika se svela na međusobna optuživanja i uvrede poslanika Nezavisnog bloka i SDA.

Senad Šepić pslanik Nezavisnog bloka je, govoreći o budžetu, optužio SDA da sada predlažu i podržavaju budžet protiv kojeg su bili prije pet godina, takođe je optužio Šefika Džaferovića (SDA) koji je i zamjenik predsjedavajućeg ovog Doma, da mu je pokrao glasove na Kongresu SDA, te da je moljakao za pozicije. Na sve ovo je odgovorila Nermina Kapetanović iz SDA koja je rekla da je Šepić najmanje pozvan da kritikuje druge i da je izrekao niz neistina.

Saša Magazinović, poslanik SDP BiH, kazao je da je SDA kritikovao isti budžet kada ga je 2012 donijelo Vijeće ministara BiH u kojem je bio SDP, te da su tad govorili da je to “stavljanje katanca na institucije BiH” i stalvjanje BiH u “invlaidska kolica”, a sad im isti odgovara.

Šefik Džaferović, poslanik SDA, poručio je Magazinoviću da BiH živi u sistemu u kojem su neke odluke teško promjenljive. Obraćajući se Šepiću, Džaferović mu je poručio da je on za ovaj isti budžet glasao 2015. godine i da mu tada ništa nije smetalo.

„Bili ste aktivni učesnik procesa u SDA. Nemojte računati da će to biti zaboravljeno. Rekli ste da mi koji smo sada u poziciji gledamo samo da sačuvamo svoje pozicije, to bih rekao za vas i vi to radite do te mjere da ste promijenili stranku da biste sačuvali svoju poziciju, ali sam uvjeren da to nećete”, poručio je Džaferović Šepiću.

Na ovo je Šepić Džaferoviću odgovorio da je činjenica da je SDA ovu zemlju i narod, kojem pripada i on, doveli u najgoru poziciju do sada.

Nikola Špirić, poslanik SNSD-a, vratio je diksusiju na temu budžeta kazavši da je budžetski okvir definisan u vrijeme kada je on bio ministar finansija i trezora i poručio onima koji spore okvir postojećeg budžeta institucija BiH da su gledali da bi vidjeli da je on takav da svaku godinu završava sa suficitom.

Damir Bećirović, poslanik DF-a, kazao je da mu je drago vidjeti da u ovom parlamentu postoji neka nova većina, malo drugačija i koju čine SDA, SNSD i HDZ BiH.