Poslanici mjesecima ne rade, a ogromne plate redovno liježu

SARAJEVO, BANJALUKA - Kada zasjedaju, javili se ili ne javili za riječ, dobiće istu, ogromnu platu, a i kada ne rade po nekoliko mjeseci, prihodi im nisu umanjeni ni za jednu marku.

Tako, ukratko, izgleda svakodnevica narodnih tribuna u BiH, pa će tako dobar dio njih ove godine mjesecima odmarati, jer je, može se zaključiti, preča bitka za glasove nego usvajanje zakona i donošenje ostalih odluka bitnih za građane.

Primjera radi, deseta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS) održana je 9. jula. Redovnih više neće biti do nakon izbora, tj. tri mjeseca. A možda ni vanrednih.

"Nevjerovatno je da se ispred ozbiljnih problema građana i zakonskih procedura koje čekaju da budu usvojene stavlja politička kampanja koja se pretvorila u razna sijela i zborove. Poslanici primaju redovno plate i za, mogu reći, u neku ruku, svoj nerad. Imamo i situaciju da, i kada zasjeda Narodna skupština, dobar dio poslanika se nije nikada javio za riječ. Čak se i ne pojavljuju na sjednicama odbora i komisija. Tako da je generalno katastrofalno stanje. Prema mom mišljenju, trebalo bi uvesti određene mjere za one koji apsolutno ne učestvuju u radu NS RS, njenih odbora, komisija", kaže za "Nezavisne novine" narodni poslanik Đorđe Vučinić.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je nedavno da će redovno skupštinsko zasjedanje početi nakon lokalnih izbora.

"U septembru neće biti sjednica, a vidjećemo kada će biti u oktobru", rekao je Stevandić.

Međutim, mnogo drugačije stanje nije ni na nivou BiH. Septembar će, po svemu sudeći, proteći u pauzi.

"Nećemo utvrđivati termin nove sjednice, u skladu sa ranijim dogovorima. Pokušaćemo da u toku izborne kampanje ne držimo sjednice ukoliko baš ne bude nešto posebno važno. Sretno svima u izbornoj kampanji. Vidimo se po potrebi", riječi su kojima je nedavno Nebojša Radmanović, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, okončao 21. sjednicu ovog doma.

Delegati Doma naroda parlamenta BiH nisu zasjedali od 19. jula, kada je održana hitna sjednica, a kada će se sastati ponovo i da li će se to desiti uskoro - ne zna se.

"Ja smatram da je to zaista neprimjereno, pogotovo sa aspekta novca koji primaju svi delegati. Većina njih ne dolazi uopšte ovdje i u suštini ne radimo svoj posao koji je zasnovan na ustavu i zakonu. Mislim da je neprimjereno da nema redovnih sjednica, a ja ću se potruditi da bude organizovana hitna sjednica, s obzirom na to da pripremam izmjene jednog zakona. Pa makar neka im to bude povod da se vidimo", kaže Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda parlamenta BiH.

Na pitanje da li bi se ovakva "uspavanost" mogla povezati sa činjenicom da slijede lokalni izbori, on daje nedvosmislen odgovor.

"Ima to veze jedno s drugom. Očigledno jedan dio njih, a govorim o vladajućoj strukturi, izbjegava da pravi sastanke te vrste, jer bi, u stvari, otvorili prostor opoziciji da iznosi sve ono što nije u redu, a to im u ovom trenutku u političkom smislu ne odgovara", poručuje Miletić u izjavi za "Nezavisne novine".

Tek nešto bolje stanje je u Parlamentu FBiH. Nije bilo zasjedanja u avgustu, pošto je bio kolektivni odmor, ali će biti sjednica u septembru.

"Spominjalo se da ne bude sjednica u septembru, kako se govornice ne bi zloupotrebljavale u kontekstu kampanje, ali je ipak na kraju odlučeno da ih bude", rekao je za "Nezavisne novine" jedan od poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Dok, dakle, narodni tribuni imaju tu privilegiju da im se na tekuće račune slijevaju ogromne svote, a pritom odmaraju i po par mjeseci, "obični" radnici imaju tek nekoliko sedmica odmora godišnje.

"Političari u BiH su se poodavno odrodili od ljudi koji ih biraju. Nažalost, ono što se dešava jeste da građani opet u oktobru neće znati na adekvatan način da kazne one koji se bahato ponašaju. Ne postoji nijedna država na svijetu koja ima ovoliki broj parlamenata na manjem prostoru, niti veći broj zastupnika ili poslanika na minoran broj stanovnika", kaže za "Nezavisne novine" Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.

