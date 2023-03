Poslanici podržali budžet i uskratili povećanje plata zvaničnicima

SARAJEVO - Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojili su budžet za ovu godinu i izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojima se onemogućuje povećanje plata imenovanim i izabranim zvaničnicima.

Očekivano, poslanici opozicionih političkih partija u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH kritikovali su Savjet ministara BiH i Predsjedništvo BiH iz razloga što budžet za ovu godinu usvajaju u hitnoj proceduri, zbog čega nije moguće amandmanski djelovati na njega.

Prije budžeta, poslanici su raspravljali i o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koji je, takođe po hitnoj proceduri, uputilo Predsjedništvo BiH. Suština ovih izmjena, za koje su u raspravi manjeviše svi rekli da će ih podržati, jeste da se onemogući rast plata izabranim i imenovanim zvaničnicima u institucijama BiH. Naime, nakon što je Savjet ministara BiH povećao osnovicu za obračun plata sa 535 na 600 KM, primanja zvaničnika rasla bi mnogo više nego ostalim zaposlenima, što su mnogi ocijenili kao nemoralno i na osnovu toga Predsjedništvo BiH predložilo je izmjene Zakona o platama koje podrazumijevaju da svima onima koji imaju koeficijent preko osam osnovica ostane 535 KM.

"To će dovesti do nelogičnosti. Primjera radi, zamjenik glavnog revizora imaće platu veću od glavnog revizora. Zamjenik ministra imaće gotovo istu platu kao i ministar", rekao je Predrag Kožul iz HDZ-a.

Ipak, gotovo svi poslanici u svojim izlaganjima su istakli da će podržati izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, istovremeno izražavajući sumnju da taj zakon neće proći u Domu naroda.

Kada je riječ o budžetu, Zoran Tegeltija, ministar finansija i trezora BiH, obrazlažući budžet za ovu godinu, kazao je da je on uravnotežen i da su ukupni prihodi planirani na iznos od 1.315.400 KM, isto kao i rashodi.

Pored toga, budžetom su planirana i sredstva za otplatu spoljnog duga u iznosu većem od 1,2 milijarde KM, tako da je ukupan budžet BiH 2.561.400 KM.

"Ovaj okvir budžeta omogućiće funkcionisanje institucija kako sa stanovišta primanja, tako i sa stanovišta troškova poslovanja. Ovaj budžet dovešće do značajnog materijalnog poboljšanja zaposlenih u institucijama BiH", rekao je Tegeltija, dodajući da je najvažnije da budžet bude usvojen do kraja prvog kvartala, te da, ako se to ne desi, martovska plata u potpunosti neće moći biti isplaćena za 1.741 radnika u četiri institucije.

Tegeltija je naglasio da je Savjet ministara BiH donio odluku o povećanju osnovice za obračun plate sa 535 na 600 KM, kao i povećanje naknada za ishranu, prevoz, te regres, koji će biti 450 KM.

"Najznačajnija pozicija u budžetu jesu plate zaposlenih i one su planirane u iznosu od 791 milion i veće su za 157.700 KM nego godinu ranije. Povećanje osnovice sa 535 KM na 600 KM povlači 63.600.000 KM", rekao je Tegeltija, dodajući da je planirano i novo zapošljavanje 20 izvršilaca i to četiri u Predsjedništvu BiH, osam u VSTS-u, jednog u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH, zatim dvoje u Kancelariji za zakonodavstvo, te pet u Direkciji za evropske integracije BiH.

Mira Pekić, poslanik PDPa u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, rekla je da su rashodi budžeta sve veći, a vlastima, prije svega SNSDu, to su zamjerili i iz SDSa, gdje su rekli da je budžet veći za više od 200 miliona KM nego budžet iz 2022. godine, iako su vlasti iz Republike Srpske tvrdile da neće dozvoliti veće troškove institucijama Bosne i Hercegovine.