Poslanici saglasni da se ukine porez na doniranu hranu

SARAJEVO – Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH jednoglasno su podržali hitnu proceduru o usvajanju Prijedloga dopuna Zakona o PDV-u, koji predviđa ukidanje poreza na doniranu hranu od 17 odsto.

Tridesetosam poslanika koji su prisustvovali raspravi dalo je bezrezervnu podršku dopuni postojećeg zakona, kako bi se, ističu, spriječilo bacanje ispravne hrane i to preusmjerilo građanima koji se hrane u javnim kuhinjama i drugim humanitarnim organizacijama.

Saša Magazinović, šef Kluba poslanika SDP-a još jednom je podsjetio da se u BiH godišnje baci hrana u vrijednosti od 130 miliona KM, što je, kako je rekao, više od 700.000 dnevnih obroka.

"Tržni centri i drugi koji žele hranu donirati u humanitarne svrhe, moraju na već postojeći porez od 17 odsto platiti dodatnih 17 odsto za doniranu hranu. Dakle, ukoliko žele da doniraju, moraju platiti 34.000 KM 'kazne', a ukoliko ne žele, onda to ne plaćaju. Zato oni to bacaju. Pred nama je zakon koji ovu nelogičnost sređuje onako kako to rade evrospke zemlje. Na dobitku su ovdje krajnji korisnici, odnosno 18.000 ljudi koji se svakodnevno hrani u javnim kuhinjama u BiH. Hvala svima koji su dali podršku, koji su potpisali, i onima koji nisu ali su rekli da će ovo podržati. Hvala svima jer su pokazali da su za ovakve stvari pokazali jedno ljudsko lice politike", rekao je Magazinović.

Nenad Grković, poslanik Kluba SDS, PDP, Lista za pravdu i red poručio je da svi poslanici ovog kluba podržati zakon, ali i sve slične buduće inicijative.

Šerif Špago, šef Kluba poslanika SDA u PD PS BiH, koji je i najbrojniji, istakao je da će ova stranka stati iza ove inicijative, ali i zakona kada se o njemu bude glasalo.

"Mi smo imali dileme, održali smo i sastanke o ovom pitanju i smatramo da naše nevladine organizacije koje se bave ovim pitanjima moraju znati tačne procvedure, samo kako bi spriječili da previše robe ne stigne u humanitarne organizacije, pa da i oni moraju da bace dio toga", kazao je Špago.

Jasmin Emrić, poslanik NES-a takođe je dao podršku usvajanju zakona po hitnom postupku.

Zahvaljujem se kolegi Magazinoviću na ustajnosti šti je radio na ovome. Čestitam mu na tome", naglasio je on.

Poslanici Kluba SNSD-a poručili su da će i oni podržati prijedlog dopuna Zakona o PDV-u, i da je izlišno komentarisati koliko je bitno da se postigne konsenzus o ovom pitanju.

"Moramo da radimo da što manje ljudi u BIH koristi javne kuhinje, ali i da je što manje gladnih. Mi smo ispred Kluba predložili nekoliko zaključaka. To je da se obavezuje Upravni odbor UIO da dostavi mišljenje o Prijeldogu ovog zakona, te da se oni obavezuju da će usvojiti interne procedure koji će spriječiti bilo kakve malverzacije. Takođe, oni se obavezuju da će u svom godišnjem izvještaju navesti tačno koliko se godišnje prikupi donirane hrane, kako ne bi došli u poziciju da je na tržištu ostalo više bačene hrane nego prikupljene nego donirane. Suština je da imako što manje gladnih ljudi", naveli su oni.

Milorad Kojić, poslanik ove stranke, dodao je da je bitno da Upravni odbor UIO dostavi svoje mišljenje o zakonu.

"Preduzeća su imala troškove uništavanja hrane koji su iznosili oko pet odsto vrijednosti donirane hrane, što je oko 6,3 miliona KM. Zato smatram da treba da dobijemo mišljenje Upravnog odbora UIO. Cilj mora biti da nevladina organizacija koja ima dobru namjeru da dobije hranu, ne dobije previše toga, pa da na kraju ne bude morala da uništi dio te hrane, i naravno da plati za to", naveo je on.

Poslanik PDP-a Branislav Borenović predložio je da se Upravnom odboru UIO BiH da rok u kome treba da dostavi mišljenje o Prijedlogu dopuna Zakona o PDV-u.

"Mislim da bi bilo najbolje da se ograniči obaveza UIO da u roku od 15-30 dana dostave svoje mišljenje o ovom pitanju, taman da se završi sva procedura o usvajanju ovog zakona", naglasio je Borenović, dok je Sanja Vulić dodala da će SNSD glasati za usvajanje zakona bez obzira da li njihovi zaključci budu usvojeni ili ne.

Komentarišući raspravu, Saša Magazinović se zahvalio svim poslanicima na jednoglasnoj podršci ovoj inicijativi, te dodao da će predlagači prihvatiti sve iznesene prijedloge i uvrstiti ih u konačan Prijedlog dopuna zakona.

"Pošto se svi slažemo oko ovoga, mi ćemo u pauzi dodati prijedloge SNSD-a i gospodina Borenovića, i dopuniti ih u postojeći dokument, a potom predati kao konačan prijedlog", kazao je Magaznović.

Izjašnjenje o ovom zakonu trebalo bi da bude danas popodne.