Poslanici se posvađali zbog Deklaracije o govoru mržnje Bakira Izetbegovića

SARAJEVO - U okviru rasprave o dnevnom redu današnje sjednice Predstavničkog doma BiH žučna rasprava se povela o Deklaraciji o osudi govora mržnje lidera SDA Bakira Izetbegolvića, koju je predložio Nenad Nešić, poslanik DNS.

"Cilj ove deklaracije je da uznemirenim građanima pošaljemo jasnu poruku da ne treba da strahuju i da većina predstavnika osuđuje govor mržnje. Smatram da bi ovo bio veliki iskorak ka tome da politički predstavnci bošnjačkog naroda poruče da je BiH moguća", rekao je Nešić.

Dragan Mektić, poslanik SDS-a, kazao je da je već odavno poznato da u BiH dobro žive lopovi, tajkuni i političari.

"U isto vrijeme i jedni i drugi i treći narodu 'bacaju pseću kost da to narod glođe' dok ih oni na taj način drže na distanci od svih ključnih problema", rekao je Mektić. Zatražio je da se na dnevni red uvrsti inicijativa da se zaduži Vijeće ministara da se ovom domu dostavi Program reformi, kao i dokument NATO-a koji je tokom aprila dostavljen u Brisel.

"Moramo narodu objasniti jesmo li u MAP-u ili nismo. Dajte da narod zna, da narod ne opterećujemo samo glupostima i kreditima, imamo li snage da izađemo pred narod i kažemo mi vas vodimo u tom pravcu", kazao je Mektić.

Saša Magazinović, SDP-ov poslanik osvrnuvši se na inicijativu Nenada Nešića o usvajanju dekleracije kazao ona zapravo abolira sve druge koji se takođe služe govorom mržnje.

"Da li se Bakir Izetbegović služi govorom mržnje, da, da li je on čovjek o kojem treba raspravljati parlament, a ne i drugi ne. Ako sve zajedno osudimo, apsulutno ćete imati našu podršku", rekao je Magazinović i dodao da, ako ukucate Milorad Dodik - govor mržnje na internet pretraživaču, odmah vam izađe pet rečenica: BiH je nemoguća država, poređenje minareta sa raketom, da hodža budi dva posto Bošnjaka pjevanjem, dovode Bošnjake s drugih mjesta pa ukapaju u Srebrenicu.

"Sve su to citati i sve je to govor mržnje. Hajde da osudimo sve njih zajedno za govor mržnje neka predlagač pokaže veličinu i dopuni ovu deklaraciju", rekao je on.

Nešić je rekao da ga kolega Magazinović nije shvatio i da je on uradio pravu stvar i pozvao njih koji predstavljaju bošnjački narod da pokažu da su spremni za suživot.

"Nije problem da osudimo bilo koji govor mržnje. Nisam advokat Milorada Dodika, ali ja nikada ni u jednoj Dodikovoj izjavi nisam čuo poziv na rat i nasilje, nisam nikada čuo Dodika da je nekog nazvao genocidašem, a nisam pobornik njegove politike", rekao je Nešić.

Dženan Đonlagić, posalnik DF, kazao je Nešiću da treba sam sa sobom prvo raščistiti šta hoće, jer je sam izjavio da nije državljanin i građanim BiH, te da kao podnositelj ove inicijative nije vjerodostojan.

Magazinović je Nešiću odgovorio da se narodi predstavljaju u Domu naroda, a da se u ovom domu predstavljaju građani i da on ne predstavlja bošnjački narod, niti srpski, niti hrvatski.

"Pozivam vas da Vi i ja napravim iskorak i da napravimo prijedlog", kazao je Magazinović, dodvaši da je zadnje što želi u životu da brani Bakira Izetbegovića.

Adil Osmanović, posalnim SDA, kazao je Nešiću da ovo nije Dom naroda i da on predlaganjem Deklaracije želi da "u usta stavi" huškačke izjave Izetbegoviću, te da je Nešićev vokabular sličan Dodikovom.

"Nije huškačka politika kazati da će se braniti suverenitet i integritet BiH, ako neko želi da jedan dio te države odvoji i pripoji je drugoj državi. To je demokratska obaveza svakog građanima u ovoj državi i bilo kojoj drugoj i tako treba posmatrati izjave Izetbegovića i svakog drugog", rekao je Osmanović.

Snježana Novaković-Bursać poslanik SNSD, ukazala je na kršenje Poslovnika, te da se koristi svaka prilika da se u neku raspravu uključi ime Milorada Dodika.

"Ovdje se raspravlja o dnevnom redu i molim Vas zaštitite gospodina Nešića jer je on regularno podnio inicijativu i ako ona uđe u dnevni red imaćemo vrijeme da raspravljamo", kazala je Novaković.

Nenad Stevandić, poslanik Ujedinjena Srpska, kazao je da se ne može oduzeti pravo Nešiću da predloži inicijativu.

"Ne postoji ekvivalent za vrijeđanje jednog naroda nazivajući ga genocidašima", kazao je Stevandić, dodavši da Nešić ima pravo.

Nikola Lovrinović iz HDZ-a referirao se na izjave kolega i poručio je Đonlagići da on govori da BiH jeste njegova domovina, ali da u njoj ne može ostvariti svoja politička prava.

Branislav Borenović, poslanik PDP-a, kazao je da ono što je rekao Izetbegović je za svaku osudu i za potpunu izolaciju.

Damir Arnaut iz Naše stranke kazao je Nešiću da je ispao pravi "frajer", odnosno "levat" s ovim prijedlogom, jer je ispunio želju SDA i SNSD-u, jer se rasprava povela o pogrešnoj temi, a ne o radu Vijeća ministara, vakcinama i drugom.

Poslanici su odbili prijedlog Nenada Nešića iz DNS-a da ovaj dom razmatra i usvoji Deklaraciju o osudi govora mržnje nekadašnjeg člana Predsjendištva BiH i lidera SDA Bakira Izetbegovića.