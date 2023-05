Poslanici traže da se spriječi bacanje hrane

SARAJEVO - U parlament BiH upućen je Prijedlog dopune Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV) koji podrazumijeva ukidanje poreza na doniranu hranu.

U prevodu, ukoliko ova ideja prođe, ubuduće bi svi koji bi htjeli da doniraju hranu (javnoj kuhinji ili drugim organizacijama) bili oslobođeni od plaćanja dodatnog poreza na tu donaciju, a koji iznosi 17 odsto.

Inicijativa 15 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koji su svojim potpisima ovaj prijedlog uputili u parlamentarnu proceduru je jasna: spriječiti bacanje ispravne hrane i dati je onima kojima je to potrebno.

"Sad imate situaciju da ako, recimo, neki tržni centar želi da donira hranu, on pored poreza od 17 odsto biva kažnjen sa dodatnih 17 odsto na tu donaciju. Zbog toga se više isplati baciti hranu koja je pred istek roka nego je donirati", kaže za "Nezavisne novine" Saša Magazinović, šef Kluba poslanika SDP-a u Predstavničkom domu BiH.

Koliko bi ukidanje ovog poreza bilo značajno dokaz su podaci u okviru kampanje "Niko gladan, niko sam", koju sprovodi Fondacija "Mozaik", a koji kažu da se u BiH godišnje baci hrane u vrijednosti od oko 130 miliona KM.

Magazinović poručuje da je to frapantna činjenica i dodatan razlog zbog koga bi usvajanje ovog zakona bilo od koristi za sve.

"Prije svega tu mislim na krajnje korisnike, odnosno ljude koji su u stanju socijalne potrebe jer bi onda oni imali dovoljne količine hrane. Takođe, tu je privreda kojoj bi bila omogućena ta filantropska djelatnost da podijele to što nisu prodali, a da ne budu kažnjeni. Korist bi imali i budžeti lokalnih zajednica jer budući da opštine najčešće finansiraju rad javnih kuhinja, sada ne bi morali davati sredstva za hranu, već bi to mogli davati za nešto drugo", pojašnjava on.

Da je ovaj prijedlog dobar, nastavlja Magazinović, govori i to da je naišao na podršku većine poslanika u parlamentu BiH.

"Dosad nijedna koleginica ili kolega iz bilo koje političke opcije nije rekao da je protiv ovoga. Oni koji se nisu potpisali kao predlagači ne znači da ne podržavaju ovaj zakon. On će biti na sjednici Predstavničkog doma BiH početkom juna", rekao je Magazinović.

Poslanik SDP-a kaže i da je važno i to što je čitavu priču prepoznala i podržala i Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

"Oni su otišli i korak dalje te su pripremili i podzakonske akte da se ovaj zakon vrlo brzo može koristiti ukoliko bude usvojen", kazao je Magazinović.

Ova informacija je za "Nezavisne novine" potvrđena i iz UIO BiH.

"UIO je u prethodnom periodu održao niz sastanaka sa predstavnicima određenih organizacija koje imaju javne kuhinje i podržavaju javne kuhinje. Ukoliko se usvoji zakonsko rješenje koje predviđa oslobađanje od plaćanja PDV-a na hranu pred istek roka koja se donira javnim kuhinjama, UIO će svakako pripremiti i podzakonski akt kojim će poreski obveznici biti detaljno informisani o načinu provođenja", naveli su iz Uprave.

Ukoliko zakon bude usvojen, biće od velike koristi za javne kuhinje širom BiH. Većina njih isključivo živi od pomoći lokalnih zajednica, te određenih donacija.

"Bilo bi dobro da se to odobri jer bi imali osnov da od tržnih centara tražimo tu hranu. Obraćali smo se nekoliko puta pojedinim tržnim centrima, ali oni su nam rekli da hranu koja je pri isteku roka uništavaju", priča Danko Malešević iz Javne kuhinje "Hljeb života" iz Prijedora, koja broji 150 korisnika.

Ova ustanova se, kaže, potrepštinama snabdijeva na dva načina...

"Imamo jednu donatorsku organizaciju iz Velike Britanije putem koje pomažemo 60 ljudi, a tu je i grad Prijedor koji za 90 korisnika obezbjeđuje hranu. Usvajanje zakona bi nam pomoglo u smislu da se sredstva za hranu mogu preusmjeriti za prateće troškove", kazao je Malešević.