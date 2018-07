Poslanici u parlamentu BiH bojkotuju komisije

SARAJEVO - Već mjesecima veliki broj poslanika ne obavlja svoje dužnosti u parlamentu BiH jer ne dolaze na sjednice komisija, a najbolji primjer takvog ponašanja je činjenica da je u protekla dva dana od pet najavljenih održana samo jedna sjednica i to Ustavno-pravne komisije.

Najteži slučaj je Komisija za vanjske poslove, koja ni juče, nakon tri pokušaja, nije uspjela da održi sjednicu. Sjednica Komisije otkazana je zbog nedostatka kvoruma pošto je od devet članova bilo prisutno svega troje i to Nermina Kapetanović, Željko Komšić i Senad Šepić.

Osamnaest ugovora i sporazuma čeka davanje saglasnosti još od kraja maja, kada je bila zakazana prva sjednica Komisije, dok je drugi neuspjeli pokušaj bio 20. juna. Među dokumentima koji čekaju saglasnost Komisije je sporazum o zajmu (Projekat restrukturisanja "Željeznica RS") između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj vrijedan 51,3 miliona eura. Na saglasnost čeka i ugovor o finansiranju između BiH i Republike Srpske, Evropske investicione banke i JP "Autoputevi Republike Srpske" za autoput Banjaluka - Doboj. Ukupni troškovi projekta, prema procjenama banke, iznose 565 miliona eura, pri čemu je planirano da projekt bude realizovan kreditom od 270 miliona eura, EBRD bi obezbijedio 150 miliona eura, a "Autoputevi RS" 160 miliona eura.

Nermina Kapetanović (SDA), zamjenica predsjedavajućeg Komisije za vanjske poslove, kaže da je velika šteta što nema sjednice jer sporazumi čekaju, a svaki od njih je bitan za budućnost i prosperitet BiH.

Poslanici nedolazak kolega na sjednice različito tumače, a većina njih smatra da postoji velika potreba za promjenom Poslovnika. Prema njihovom mišljenju, trebalo bi kazniti poslanika i delegata koji odsustvuju bez najave i opravdanja sa sjednica domova i komisija oduzimanjem od plata i paušala.

Senad Šepić, poslanik Nezavisnog bloka i član Komisije za vanjske poslove, rekao je da bi u svakom preduzeću zaposlenik trpio zbog nedolaska na posao.

"Zašto poslanici ne dolaze na sjednice komisija to treba pitati njih. Očito je da je to krajnja neodgovornost prema parlamentu i biračima koji su im dali glas", kazao je on.

Mirsad Isaković, poslanik SBB-a, smatra da poslanici treba da budu nagrađeni, ali i kažnjeni prema rezultatima rada.

"Naš posao je da dolazimo na sjednice komisija i da budemo spremni za njih", rekao je Isaković, konstatujući da komisije posljednjih mjeseci otežano rade zbog toga što se približavaju izbori. S njim se slaže Damir Bećirović, poslanik DF-a, koji ističe da je očigledno da na kvorum utiče predizborna kampanja, koja je uveliko počela. Naglašava da je Klub DF-a nekoliko puta predlagao da se u Poslovnik uvede mogućnost da poslanici i delegati budu kažnjeni tako što će im se odbiti od plata i paušala za svaki nedolazak.

Aleksandra Pandurević, šef Kluba poslanika SDS-a u Predstavničkom domu, kaže da nije bila na jučerašnjoj sjednici Komisije za finansije i budžet, koja isto nije održana zbog kvoruma, zato što ministar finansija i trezora već treći put na dnevni red šalje Zakon o depozitu u bankama u BiH, koji je usaglasio s ministrom finansija RS, a koji je čist prenos nadležnosti s entiteta na nivo BiH. Tvrdi da Borjana Krišto iz HDZ BiH, zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma, sprečava i blokira da na dnevni red dođe Zakon o RTV servisu, u kojem se zahtijeva ukidanje pretplate.

"Sve dok Krišto bude to blokirala i mi ćemo se tako ponašati i blokirati prenos nadležnosti s RS na BiH, što zdušno podržava Vlada RS", kazala je Pandurevićeva.

Poslanik SNSD-a Staša Košarac kazao je da je Savez za promjene taj koji pokušava da blokira sve i da je upravo Vijeće ministara, u kome participira Savez za promijene, blokirao 750 miliona KM neophodnih za razvoj RS.

Predrag Kožul (HDZ) kazao je da ova stranka ne planira ništa opstruirati i da se nada kako će danas biti održana sjednica Komisije za vanjske poslove, kako bi se na dnevnom redu našli sporazumi koji su veoma važni i čekaju ratifikaciju.

Upitna sjednica

Potpuno je neizvjesno da li će danas biti održana sjednica Predstavničkog doma BiH i hoće li biti kvoruma jer SBB i HDZ BiH, ali i SNSD imaju sjednice stranačkih tijela.

Staša Košarac kazao je da će Klub SNSD-a svakako prisustvovati sjednici, ali da je neizvjesno kako će druge stranke postupiti.