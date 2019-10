Poslanici u utorak o liječenju neplodnosti

BANJALUKA - Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena sutra u Banjaluci razmatranjem Nacrta zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje.

Opšti cilj donošenja ovog akta je uspješnije liječenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje i povećanje procenta uspješnosti obavljenih postupaka.

Poslanici će u okviru drugog dijela sedme redovne sjednice parlamenta razmatrati i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.

Na dnevnom redu su Prijedlog strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2023. godine, Prijedlog strategije za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Srpskoj za period od 2019. do 2029. godine i Prijedlog strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici za period od 2019. do 2023. godine.

Narodna skupština će razmatrati i nacrte strategije razvoja mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2029. godine, kao i strategije za unapređivanje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici za period od 2020. do 2024. godina.

Biće razmatran i konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine.

Pred poslanicima će se naći i izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina.

Biće razmatrani i izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovedenim finansijskim revizijama za prošlu godinu Ministarstva trgovine i turizma, Fonda zdravstvenog osiguranja, ustanove "Vode Srpske" Bijeljina, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, ustanove Studentski centar "Nikola Tesla" Banjaluka.

Poslanici će razmatrati godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2018. godinu.

Nastavak sjednice zakazan je za 10.00 časova.