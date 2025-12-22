Poslanici usvojili Zakon o VSTS-u, Zakon o Sudu nije dobio podršku

SARAJEVO – Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Zakon o VSTS-u u prvom čitanju dok izmjene Zakona o Sudu BiH nisu dobile podršku.

Predstavnički dom zaključkom je zadužio Ustavnopravnu komisiju da u roku od 30 dana provede javnu raspravu o prijedlogu Zakona o VSTS-u. U postupku javne rasprave treba da se prikupe mišljenja od Evropske komisije, Venecijanske komisije te VSTS-a, a ta mišljenja treba da budu sastavni dio izvještaja Ustavnopravne komisije sa javne rasprave.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o Sudu BiH, poslanici su podržali izvještaj Ustavnopravne komisije BiH koje je bilo negativno, i na osnovu toga i same izmjene su praktično odbačene.

Ova dva zakona predložili su opozicioni poslanici iz Republike Srpske odnosno Mladen Bosić (SDS), Darko Babalj (SDS), Branislav Borenović (PDP) i Nenad Grković (Lista za pravdu i red).

Inače, Zakon o VSTS-u usvojen je tek u prvom čitanju i o njemu će biti provedena javna rasprava, a konačno će stuptiti na snagu ako bude usvojen i u drugom čitanju i u istom tekstu u Domu naroda što je teško za očekivati s obzirom da će sutra i sam Dom naroda raspravljati o "svom" Zakonu o VSTS-u.

Ove zakone komentarisao je i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a koji je rekao da su prijedlozi tih zakona predstavljaju unitarsitički čin BiH i direktan udar na Republiku Srpsku kao i otvorenu izdaju njihovih interesa i besramno svrstavanje na stranu političkog Sarajeva i stranih mentora.

"Ovakvo ponašanje opozicije je servilna kapitulacija, podaništvo te pokušaj da se pravosuđe BiH pretvori u oružje protiv Republike Srpske i njenih institucija", istakao je Dodik za Srnu upitan da prokomentariše prijedloge ovih zakona, čiji je predlagač opozicija iz Republike Srpske, a koji su na dnevnom redu hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

On je naglasio da svi, pa i opozicija dobro znaju da su Sud BiH i VSTS godinama politički instrument, selektivno i trajno usmjereni protiv Srpske, ali ipak svjesno pristaju, čak i predlažu da im se daju još veća ovlašćenja.

"Posebno je sramno što SDS, PDP i drugi iz opozicije u Republici Srpskoj pristaju da se o ovim zakonima odlučuje bez Narodne skupštine Republike Srpske, bez saglasnosti Vlade Republike Srpske i mimo Ustava. Time jasno poručuju da im je važnije tapšanje iz Sarajeva i ambasada nego interes naroda koji ih je birao.