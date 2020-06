Poslanicima "samo" minut za povredu poslovnika

BANJALUKA - Ukoliko Prijedlog novog poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske dobije podršku većine u NS RS, poslanici će, između ostalog, za povredu poslovnika, umjesto tri, imati samo jedan minut, dok će predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske imati obavezu da prekine niz od pet povreda poslovnika.

"Može prekinuti i drugo prekomjerno ukazivanje na povredu poslovnika ako procijeni da se navedenim zahtjevima očigledno namjerava prouzrokovati dugotrajno i ozbiljno ometanje rada parlamenta ili prava drugih poslanika", navodi se u novom poslovniku Narodne skupštine Republike Srpske, o kojem će poslanici raspravljati na sjednici koja je zakazana za 16. jun.

Jedna od novina je i skraćenje vremena za izlaganje predsjednika kluba ili ovlaštenog predstavnika kluba, koji sada ima 20 minuta na raspologanju, dok je po novom poslovniku to 15 minuta. Skraćena je i redovna pauza sa dva na sat i po, tako da će prekid u radu Narodne skupštine Republike Srpske trajati od 15 do 16.30, a ne do 17 časova, kako je do sada bilo.

Poslanici s kojima smo razgovarali kažu da će rasprava o Prijedlogu novog poslovnika biti sigurno "zanimljiva" bez obzira na to što su dosta približeni stavovi po ovom pitanju.

Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a, rekao je da nikome nije cilj da se uskrate nečija prava, te da je manje-više dosta toga ostalo isto te da je suština u svemu ta da se povreda poslovnika ne može zloupotrebljavati.

"Prije smo imali da na povredi poslovnika potrošimo po pet ili šest sati. Sada je to vrlo korektno napravljeno i na najmanju moguću mjeru će se spriječiti zloupotreba. Kada je riječ o diskusiji, to je ostalo isto, osim toga što će šefovi klubova umjesto 20 imati 15 minuta. Pogledao sam sve parlamente, mi imamo najviše vremena i za poslanika i za šefa kluba", rekao je Žunić.

Jedna od odredaba novog poslovnika NS RS koja će sasvim sigurno izazvati najviše diskusija je da Kolegijum može predložiti Narodnoj skupštini da na tački dnevnog reda posebne sjednice govori samo određeni broj predstavnika kluba poslanika, poslaničke grupe i Vlade, o čemu bi se Narodna skupština izjašnjavala bez pretresa.

"To nije posao Kolegijuma NS RS i on ne može imati tako široka ovlaštenja. Kolegijum je konsultativni organ gdje se dogovora o tome kada će sjednica biti održana, gdje će biti održana, o okvirnom dnevnom redu. Određivanje koliko će i ko će diskutovati to ne bih dao Kolegijumu", rekao je Perica Bundalo, poslanik PDP-a.

S druge strane, Žunić ističe da je cilj da se dogovori koliko poslanika može govoriti te da je to i ranije pokušavano neformalno da se dogovori, međutim uvijek ima poslanika koji imaju šefa kluba i ne slušaju ga.

"Suština je da se uvede red u rad NS RS. Po mom mišljenju, poslovnik je znatno bolji nego što je bio", rekao je Žunić.

U opozicionim partijama kažu da je tokom izrade poslovnika većina primjedaba prihvaćena te da se ide u dobrom pravcu, odnosno popuštanju onih rigidnih prvih skica.

"Dogovor o poslovniku je jedini mogući put. Nikada u istoriji poslovnik NS RS nije donesen preglasavanjem i to je vrlo rizična i nepoželjna situacija", rekao je Bundalo.

Kao u sadašnjem poslovniku, predsjednik NS RS u slučaju dobacivanja, psovki, obraćanja bez uvažavanja, ometanja govornika itd. moći će izreći opomenu, oduzeti riječ ili odueti riječ do kraja pretresa po tački dnevnog reda, a moći će i udaljiti sa sjednice ili dijela sjednice poslanika. Kazne koje se odnose na umanjenje plate ostaće iste i kreću se od 15 do 30 odsto.