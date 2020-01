Poslanički klub SP-a traži od Viškovića da smijeni Đokića

​BANJALUKA - Poslanici Socijalističke partije u Narodnoj Skupštini Republike Srpske napustili su današnju sjednicu Izvršnog odbora partije, te održali sastanak kluba poslanika gdje su donijeli zaključak da od premijera Radovana Viškovića traže smjenu ministra rudarstva i energetike i predsjednika Socijalističke partije Petra Đokića.

Nakon što u Hercegovini nije imao kvorum za održavanje sjednice regionalnog odbora IJ 9, predsjednik Socijalsitičke partije Petar Đokić danas je sazvao sjednicu Izvršnog odbora Glavnog odbora u Banjaluci na koju su pozvani poslanici SP u Narodnoj Skupštini Republike Srpske. Umjesto podrške, predsjednik Đokić je od poslanika dobio zahtjev da se smjesta povuče sa mjesta ministra rudarstva i energetike Republike Srpske, a po upućenom zahtjevu, poslanici na čelu sa šefom kluba Maksimom Skokom, napustili su sjednicu i održali sastanak kluba, na kome je jednoglasno usvojen zaključak da se traži Đokićeva ostavka.

"Jasno je da ne postoji podrška za ono što predsjednik partije radi u svojstvu ministra rudarstva i energetike. Naš prioritet je da sačuvamo ugled partije, ugled institucija Republike Srpske i ugled ministarstva. Umjesto pritisaka i izbjegavanja da se da bilo kakav odgovor, bolje bi bilo da se povuče sa pozicije ministra, jer to nije samo naš zahtjev, nego i zahtjev članstva, među kojem je veliki broj demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske. Veoma je važno da naglasimo da predsjednik Đokić nije imao podršku partije za potpisivanje ugovora na koji je negativno mišljenje dalo i Pravobranilaštvo Republike Srpske, u slučaju vjetroelektrane Grebak", istakao je šef kluba poslanika SP u NS RS i potpredsjednik Socijalista Maksim Skoko.

Predsjednik Gradskog odbora Socijalističke partije Banjaluka i narodni poslanik Goran Selak naglasio je da ni jedan pojedinac ne može da bude iznad statuta partije ili da radi suprotno politikama za koje se zalažu Socijalisti, te da je napuštanje sastanka logičan odgovor na pokušaje da se zataškaju problemi.

"Interesi pojedinaca ne mogu biti iznad statuta i politika za koje se bori Socijalistička partija. S obzirom da sa jedne strane imamo ozbiljne optužbe upućene prema našem rukovodstvu, a sa druge strane, umjesto demanta i odgovora imamo pritiske, lobiranja i guranje pod tepih svih tih problema, naša odluka je da napustimo sastanak i da poduzmemo sve korake da zaštitimo i ugled Socijalističke partije i jedinstvo u partiji. Uprkos pritiscima, većina Socijalista u Republici Srpskoj čvrsto vjeruje da nam je potrebna demokratska moralna obnova i da to mora da krene od samog vrha. Socijalistička partija doživljava rast, okupljamo vrijedne i dobre ljude i imamo povjerenje građana. U svojim resorima, Socijalisti se bore za napredak društva i bilo bi normalno da nam je rukovodstvo partije primjer profesionalnosti i odgovornosti. To očigledno nije slučaj i to su prepoznali mnogi, a zato ćemo poduzeti sve potrebne korake da sačuvamo ugled partije i da nastavimo da rastemo i da se borimo za bolju Srpsku, ali ne samo riječima, nego rezultatima i odgovornim radom", poručio je Selak.

Predjsednik regionalnog odbora Socijalističke partije Krajina i bivši ministar rada i boračko invalidske zaštite Milenko Savanović poručio je da je ostavka najmanje što Petar Đokić može da uradi kako bi doprinio partiji.

"Borci neće i ne žele da oproste ovakvo ponašanje, a među Socijalistima je veliki broj demobilisanih boraca VRS. Kao ministar, Petar Đokić je djelovao mimo statuta partije, protiv politika za koje se zalažemo i protivno stavovima Pavobranilaštva, a sve to da bi jedan pripadnik paravojne formacije koja je poznata po zločinima nad srpskim narodom, dobio koncesioni ugovor. Na logično pitanje, čemu sve to, nema odgovora, nego se i dalje spletkari, lobira i pokušava ignorisati činjenica da Socijalistička partija i svi iskreni socijalisti neće da budu dio toga", rekao je Savanović.