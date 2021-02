Poslanik objavio snimak: Da li je za smjenu ministarke nuđeno 30.000 KM?

Nijaz Musić poslanik SDA u Skupštini BPK Goražde na vanrednom zasjedanju skupštine objavio je audio snimak u kojem se čuje razgovor između poslanika u Skupštini BPK Goražde i delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH Edima Fejzića i Seada Tatarina.

Iako nije potpuno jasno kada je tačno nastao, na snimku se navodno čuje kako dvojica poslanika, obojica iz "Goraždanske priče", razgovaraju o novcu koji se nudi za određene pozicije u MUP-a BPK Goražde i Kantonalnoj bolnici.

Čuje se navodno kako Tatarin govori Fejziću da "nije sporno ništ".

"Oni igraju na Rizvanovića", govori jedan od sagovornika, navodno Tatarin.

Drugi glas, koji kako prenose mediji pripada Fejziću na to odgovara:

"Oni i SDA idu da oni preuzmu MUP i da meni ostave samo bolnicu. Oni su to meni rekli, ja nemam snage da se sa njima obračunavam i to je to..".

Prvi glas potom govori: "Znači 30.000 za MUP", na šta navodno Fejzić pita "Kad?", prenosi "Klix.ba".

Prvi glas mu na to odgovara da će dobiti 30.000 "kad se postavi", i još "20.000 za bolnicu".

Musić komentariše da je riječ o političkoj svakodnevnici u BiH te da ovi, ali drugi materijali mogu biti ustupljeni svima onima koji budu zainteresovani, a prije svega organima gonjenja.