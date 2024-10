Posljedica poplava: Dnevni gubitak je čak 270.000 KM

​SARAJEVO - Premijer Federacije BiH, Nermin Nikšić je na vanrednoj konferenciji nakon hitne sjednice Vlade FBiH kazao da će biti potrebno nekoliko mjeseci za popravku i uspostavljanje željezničkog saobraćaja ka Pločama, a koji je uništen nakon prirodne katastrofe.

"Neće biti problem sanirati do Jablanice, ali hoće ovaj dio od Ostrošca. Čuli smo prognozu (iz Željeznica FBiH) da će to biti par mjeseci, a mi smo tražili da to bude u što kraćem roku, a dobiće pomoć da koriste resurse Vlade FBiH", kazao je Nikšić.

Kazao je i da će blokada pruge ostaviti ogromnu štetu generalno privredi, a posebno Željeznicama FBiH.

Dnevna šteta zbog blokade ovog saobraćaja će, prema informacijama Nikšića, biti u iznosu od 270.000 KM.

"Mi smatramo da onim što sada imamo možemo sanirati posljedice. Međutim, sada smo dobili informaciju direktora Željeznice FBiH koji su možda najpogođeniji u smislu ugrožavanja poslovanja jer oni uglavnom ostvaruju komunikaciju preko luke Ploče. To je nešto što može dovesti do ogromne štete", kazao je Nikšić.

Na kraju, istakao je da će stručnjaci u narednih nekoliko dana izaći na teren kako bi procijenili stanje na željezničkoj pruzi u području koje je pogođeno zemljotresima, prenosi "Klix".

