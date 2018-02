"Posljedice vježbe sa osiromašenim uranijumom osjećale bi se milijardu godina"

BANJALUKA - Republika Srpska mora da iskoristi sva raspoloživa sredstva da spriječi vojnu vježbu NATO na Manjači sa municijom sa osiromašenim uranijumom, jer bi posljedice toga bile dalekosežne, izjavio je doktor fizičko-hemijskih nauka Marko Lalić.

Lalić je rekao da se to mora posmatrati ozbiljno, jer ostavlja tragove i na životnu sredinu i na zdravlje, a ne može se nikako očistiti, uprkos padavinama.

"Vrijeme poluraspada osiromašenog uranijuma je oko milijardu godina. Prema tome, taj osiromašeni uranijum bi nas dugo, dugo zračio, pogotovo njegovi ’potomci‘ koji nastaju — izračivanja“, rekao je Lalić, koji je kao saradnik Međunarodne agencije za atomsku energiju, čije je sjedište u Beču, istraživao posljedice djelovanja NATO na Republiku Srpsku.

On je naglasio kako nikada nije tačno utvrđeno koliko je bombi sa osiromašenim uranijumom bačeno na Republiku Srpsku, a koliko na područje Federacije BiH na kome žive isključivo Srbi, za šta postoje indicije, ali da je efekat toga sve uočljiviji kroz porast oboljenja od raznih malignih bolesti.

"Štetnost se javlja poslije 15 do 20 godina. To je upravo sada neki period i to ne može da se izbjegne, to zračenje, izotopi. Treba iskoristiti sve mehanizme da se to spriječi, apsolutno, da se to nikada više ne ponovi, a pogotovo ne u Republici Srpskoj", rekao je Lalić.

On je istakao da efekat najavljene vojne vježbe NATO na Manjači ne treba minimalizovati obrazloženjem da bi to bile zanemarljive količine utrošene municije.