Posljednja prepreka za nižu stopu PDV-a, ali samo na papiru

SARAJEVO - Ukoliko Zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o PDV-u postigne saglasnost, a njihov dogovor potvrde Dom naroda Parlamenta BiH i Predstavnički dom, izmjene Zakona o PDV-u koje podrazumijevaju nultu stopu na osnovne životne namirnice i stopu od 22 odsto na luksuz stupiće na snagu.

Naime, u Parlamentu BiH danas bi trebalo da bude održana sjednica Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o PDV-u.

Ovaj zakon, podsjećamo, prvobitno je usvojen u Predstavničkom domu i podrazumijevao je stopu od pet odsto na osnovne životne namirnice, lijekove itd. i 22 odsto na luksuzne stvari, a na sve ostalo standardnu stopu od 17 odsto. Nakon toga taj zakon je došao u Dom naroda, ali je prije toga Narodna skupština Republike Srpske zaključila da na osnovne životne namirnice stopa PDV-a treba da bude nula odsto.

U Domu naroda na zakon koji je usvojen u Predstavničkom domu predložen je amandman, upravo u skladu sa zaključkom NS RS koji je i usvojen, tako da je na kraju zakon usvojen u dva različita teksta, zbog čega je potrebno njegovo usaglašavanje.

"Nakon usaglašavanja i ako ga usaglasimo, zakon ide na sjednicu Predstavničkog doma i Doma naroda. Ono što je bilo pet odsto u Predstavničkom domu, kod nas je usvojeno da je nula jer je tako Narodna skupština Republike Srpske rekla", rekla je Dušanka Majkić, delegat u Klubu Srba u Domu naroda i član Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH, o postizanju identičnog teksta Zakona o PDV-u.

Na pitanje da li će taj zakon biti usaglašen, Majkićeva kaže da ne zna ko ne bi glasao za to da bude nulta stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, ali da je moguće svašta.

"Na jednoj od sjednica komisija to ranije nije usvojeno, pa sam, nakon što nije usvojeno, išla sa amandmanom na Dom naroda, gdje je usvojeno. Njima je krivo što je instrukciju dala Narodna skupština Republike Srpske i neće da rade po njenim instrukcijama oko PDV-a, ali vidjećemo", rekla je Majkićeva.

Ipak, u slučaju i da Zajednička komisija postigne saglasnost i taj dogovor potvrde oba doma Parlamenta BiH, pitanje je kada će i da li će u doglednoj budućnosti na osnovne životne namirnice stopa biti nula odsto.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u nekoliko navrata su rekli da im je potrebno najmanje šest mjeseci, i to pod uslovom da imaju novac obezbijeđen za zamjenu opreme.

"Ako se usvoje zakoni, potrebno je mijenjati softvere, prilagoditi ih novim okolnostima, testirati, obučiti službenike za primjenu i to je proces koji će trajati. Sve je to pod uslovom da imamo novac i biće nemoguće to uraditi bez novca", rekao je nedavno za "Nezavisne novine" Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje.

Takođe, Kovačević je u nekoliko navrata istakao da je za to potrebno vrijeme jer pored obuke zaposlenih u UIO, izmjene softvera, potrebno je sprovesti i edukaciju poreskih obveznika, što je takođe proces.