Poslodavci FBiH: Migranstaka kriza ugrožava privredu

BIHAĆ - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UP FBiH) i Grupacija poslodavaca Unsko-sanskog kantona (USK) pri UP FBiH upozorili su na sve složeniju ekonomsku situaciju i smanjenje privrednih aktivnosti na području USK što je najvećim dijelom uzrokovano migrantskom krizom koja je najviše izražena na području ovog kantona.

"Smanjenje poslovnih aktivnosti na području Unsko-sanskog kantona dodatno usložnjava migrantska kriza i prisustvo velikog broja migranata. Neadekvatno rješavanje statusa migranata rezultiralo je povećanim stepenom nesigurnosti. Posebno zabrinjava činjenica da je u prošloj godini primjećeno značajno povećanje broja mladih obrazovanih ljudi s područja USK koji odlaze u treće zemlje, što je uzrokovano smanjenjem poslovnih aktivnosti i inesticija", ističu iz UP FBiH i Grupacije poslodavaca USK.

Dalje navode da su Unsko-sanski kanton, a naročito grad Bihać na čijoj teritoriji se nalazi jedini Nacionalni park u FBiH, Nacionalni park Una, u svojim razvojnim strategijama akcenat stavili na jačanje turističke ponude i turističkih potencijala, čime bi se dodatno razvijale i druge privredne djelatnosti.

"Postoji opravdana bojazan da će se stalno prisutna migrantska kriza negativno odraziti na dolazak turista u USK i razvoj turizma, čime će direktno i indirektno biti ugrožene i druge privredne grane s područja ovog kantona. Migrantska kriza je i jedan od najvećih razloga zbog kojih u prošloj godini na području USK gotovo da nije bilo značajnijih investicija, kojih je i inače na području ovoga kantona u prethodnom periodu bilo nedovoljno. Nažalost, nema naznaka da bi se situacija kada je u pitanju migrantska kriza u ovoj godini mogla popraviti. Naprotiv, iz nekih relevantih izvora smo saznali da IOM na području USK već planira svoje aktivnosti za narednih tri i više godina. Neadekvatna podrška državnih institucija da se formalno-pravno riješe problemi sa migrantima, stalni ekscesi i nezadovoljstvo migranata uvjetima i statusom, vrlo brzo bi mogli dovesti do eskaliranja krize, što bi u još većoj mjeri ugrozilo privredne aktivnosti na području USK", upozoravaju iz UP FBiH i Grupacije poslodavaca USK pri UP FBIH.

UP FBiH i Grupacija poslodavaca Unsko sanskog kantona pri UP FBIH pozvali su nadležne državne i entitetske institucije da ulože dodatne napore kako bi se pitanje migranata na području USK sistemski riješilo, naročito u pravcu jačanja sigurnosnih mjera.

Takođe se traži da se poticajnim mjerama pomognu kompanije s područja USK u kojima je zbog migrantske krize zaustavljen rast, razvoj, nova zapšljavanja.