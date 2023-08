Potpisana Deklaracija o sprečavanju odlaganja opasnih otpada u blizini državnih granica

KOZARSKA DUBICA - Neprihvatljiva je namjera izgradnje nuklearnog objekta uz samu granicu Hrvatske i BiH, tj. da se na području Trgovske gore deponuju radioaktivni otpadi iz Slovenije, kao i drugi opasni otpadi sa teritorije čitave Hrvatske. U svjetskim razmjerama, ne postoji identičan slučaj, gdje se 24 godine istrajava na ideji da se protivno volji stanovništva i susjedne države najopasniji otpadi smještaju uz samu granicu dvije zemlje.

To se navodi u Deklaraciji o sprečavanju odlaganja radioaktivnih i drugih opasnih otpada u blizini državnih granica, koju je danas u Kozarskoj Dubici potpisalo 15 nevladinih organizacija, a one koje žele da to naknadno učine mogu da se obrate u opštinskom Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti.

"Interesi građana i generacija koje dolaze, ne smiju biti u sjenci prilika za jednokratne ekonomske dobiti i politika koje bježe od odgovornih postupanja. Život rijeke Une, sjeverozapadne BiH kao i BiH uopšte, brani se odgovornim činjenjima i suprotstavljanju idejama koje promovišu model da u materijalnom društvu sve mora biti na prodaju. Životi nisu i ne smiju biti na prodaju. Rijeka Una nije na prodaju, nije bila, niti će ikada biti", poručeno je u Deklaraciji.

Mario Crnković, predsjednik Udruženja "Green team", rekao je da je, u jednu ruku, ovo jasan zahtjev ka svim institucijama u BiH da rade sve što je u njihovoj moći da spriječe namjeru Hrvatske da smješta radioaktivne otpade iz nuklearne elektrane, kao i druge opasne otpade koji nastaju na teritoriji čitave Hrvatske uz samu rijeku Unu, odnosno u granični pojas.

"U drugu ruku, riječ je o svojevrsnoj platformi koja poziva na odgovorno ponašanje u cilju zaštite opstanka Krajine. Nama treba saradnja i zajednički razvoj, a ne radioaktivni otpad u graničnom pojasu, potreban nam je održivi mir, a ne ubijanje perspektive budućih generacija, potrebna je odgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama, a ne neodgovorni postupci koji ugrožavaju egzistenciju kako nas koji sada živimo u Krajini, tako i onih koji još uvijek nisu ni rođeni", rekao je Crnković za "Nezavisne novine".

Pozitivno je, kako je dodao, iznenađen odzivom u Kozarskoj Dubici, gdje je još jednom zamolio da ostanu složni i otporni na propagande koje kreiraju PR agencije iz Hrvatske.

"Nije nikakva tajna da društvo u BiH ima oroman broj pukotina i problema, koje majstori propaganda koriste da nas obeshrabre, da prepustimo budućnost i rijeku Unu na milost i nemolost onima koji žele ugurati nuklearni objekat u granični pojas. Ovo je pitanje svih nas, ovdje nema prostora na podjele po bilo kojoj osnovi, možemo se dijeliti samo na dobre i loše. Bilo koja druga podjela koju nam nameću u ovoj borbi za opstanak, je neprihvatljiva, jer mi ni drugi život ni drugu Unu nemamo", kazao je Crnković.

Dragan Vlajnić, predsjednik Udruženja mladih "Prometej" u Kozarskoj Dubici, poručuje da je potrebno boriti se svim pravnim i društvenim sredstvima kako bi se odbranio sjeverozapadni dio Republike Srpske i BiH.

"Ovo je pitanje koje mora poništiti sve razlike koje postoje među građanima, jer je ovo zaista opasno po živote građana i predstavlja kršenje ljudskih prava", rekao je Vlajnić.

Živko Goga, predsjednik Skupštine udruženja "Eko Moštanica" iz Kozarske Dubice, rekao je da je Hrvatska odabirom Trgovske gore za lokaciju na kojoj će biti izgrađeno odlagalište radioaktivnog otpada poslala poruku, jer će posljedice te odluke imati opštine u Republici Srpskoj, od Novog Grada do Kozarske Dubice.

On je dodao da zvanične institucije moraju jasnije i glasnije zauzeti stav o ovom pitanju, jer do sada nije učinjeno dovoljno.

Deklaracija o sprečavanju odlaganja radioaktivnih i drugih opasnih otpada u blizini državnih granica biće korištena s ciljem pozivanja evropskih zemalja i institucija da stanu uz građane sa obje strane rijeke Une i sprečavanja presedana da se nuklearni objekti mogu graditi u graničnim područjima bez saglasnosti susjedne zemlje, u kontekstu namjere Hrvatske da nuklearni otpad odlaže u kompleks kasarne Čerkezovac, čiji se ulaz nalazi samo 850 metara od rijeke Une, u samom graničnom području BiH i Hrvatske.