Potraga za Dragom Tanaskovićem, porodica sa zebnjom iščekuje vijesti

FOČA - Na poziv Centra javne bezbjednosti Foča prije dva dana je počela potraga za nestalim 30-godišnjim Dragom Tanaskovićem iz Čajniča, pripadnikom Oružanih snaga BIH čiji je nestanak prijavljen 28. marta u 8 sati ujutro.

Podsjetimo Drago Tanasković je 25. marta oko ponoći priveden u PS Foča zbog sumnje na krivično djelo "Iznuda" u pokušaju i zadržan do 26. marta uveče kada je pušten oko 21 sat.

Postoji snimak kamera na kojima se Tanasković vidi u blizini mosta u Foči u 21 sat i pet minuta nakon što je saslušan u policiji. Drugi snimci kamera sa benzinske pumpe pokazuju da je Tanasković kupio cigarete na benzinskoj pumpi, nakon što je prešao most te se vratio u pravcu mosta.

Navodno se spustio ispod mosta, gdje je pronađeno nekoliko opušaka od cigareta.

U potragu za Dragom Tanaskovićem uključena je Specijalna policija iz Banjaluke, pripadnici Spasilačke službe Wolf iz Foče, te članovi Kajakaškog kluba iz Goražda, koji su danas pretraživali Drinu od Foče do Goražda, piše Klix.ba.

"Već dva dana smo na terenu, nažalost nemamo nikakvih rezultata, otežani su uslovi jer je voda zaista velika i mutna. Potraga je za danas okončana, nastavljamo sutra od 8 sati ujutro", kazao je Nenad Ikonić, načelnik GSS Republike Srpske.

Porodica Draga Tanaskovića sa zebnjom iščekuje vijesti o potrazi. Njegov stric Radoš Tanasković tvrdi kako mora postojati motiv za nestanak mladića, a za Klix.ba je izjavio kako sumnja u sve što se dešava, od saslušanja u policiji, do nestanka njegovog bratića kojeg nema već peti dan.

"Nije problem, ako je kriv za bilo šta neka odgovara, ali zašto policija ne ispita drugu stranu, Njegoša Živanovića, da vide šta je u pitanju? O kakvim prijetnjama je riječ, kakvim ucjenama, da se to rasvijetli, zašto bi Drago to uradio i opet kažem, ako je kriv za bilo šta neka odgovara, ali da je samo živ to nam je važno. Neki motiv za ovo mora postojati, nije dijete nestalo bez razloga. Nas ubjeđuju da ljudi rade svoj posao, ali kome ja da vjerujem? Ja sam ovo dijete odgajao kao svoje, ovo je pošten momak, i opet kažem, ako je kriv za nešto neka odgovara, ali mora postojati razlog, i sigurno postoji neka druga ili treća osoba. Da li policija nekog štiti? Meni su prvi put rekli da se vidi na kamerama kako je došao do mosta, i da kamere ne mogu dalje dobaciti, a kasnije mi je rečeno da se vidi na kamerama da je prešao most, na pumpi uzeo cigare, viđen je na raskrsnici, i onda se spustio 50 metara kod Drine, našli su pet, šest opušaka i uplatnice njegove neke od ranije. Meni ovdje nisu čista posla, volio bih da se ti telefoni vještače, da se se sve ispita kako treba", kaže Radoš Tanasković.

Ističe kako je Drago Tanasković odrastao u patrijarhalnoj porodici, da nije imao nikakvih problema, niti se na njemu moglo primijetiti da ih ima.

"To je jedan momak kojeg su svi voljeli, pošteno dijete, ne mogu sebi da dođem, jer taj momak je imao planove, trebao je ići na svadbu prijateljima, trebao je da se sprema da napreduje u vojsci za veći čin, imao je planove. Šta se desilo pa je sad ovako, nešto mora postojati, sam ne mogu vjerovati da bi se Drago ubio. Volio bih da vještače telefone, u ovom slučaju ima nešto, ja ću pokušati sve, uzeću advokata, moramo znati šta se dogodilo", kategoričan je Radoš Tanasković.

Kaže da je razgovarao sa načelnikom policije u Foči koji mu je kazao kako policija radi svoj posao, međutim Tanasković ističe kako porodica očekuje da se kompletan događaj rasvijetli što prije.

"Prvo da se nađe, šta se moglo s njim dogoditi, muči nas mnogo pitanja. Njegovi roditelji žive na selu, oni su izgubljeni, cijela porodica je u šoku. Razgovaram s njegovim drugovima iz vojske, svi smo u šoku", kaže Radoš.

Apeluje na sve koji imaju bilo kakve informacije da to jave na broj telefona 065 469 960. Apel građanima uputili su ranije i iz PU Foča, da ukoliko imaju bilo kakvih saznanja to prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatan broj 122.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.