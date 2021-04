Potvrda o vakcinaciji u KS liči na nota račun

SARAJEVO - Potvrda o vakcinaciji protiv virusa korona, koja se trenutno izdaje građanima vakcinisanim u Kantonu Sarajevo, više liči na nota račun nego na zvanični i vjerodostojan dokument.

Potvrda o vakcinaciji, koju neki nazivaju i kovid pasošem, te precizna baza podataka gotovo su jednako važni u borbi protiv pandemije kao i sama činjenica da je određena osoba primila vakcinu protiv virusa korona. U Kantonu Sarajevo u Olimpijskoj dvorani "Huan Antonio Samaran - Zetra" prošle sedmice je počela masovnija imunizacija zasad stanovništva starijeg od 75 godina.

Iako je sam proces odlično organizovan i protiče bez gužve, građani negoduju zbog izgleda papira, iskaznice o imunizaciji, koju su dobili nakon primanja prve doze. Podaci su ispisani olovkom i stavljena su dva pečata, što na prvi pogled izgleda dosta neuvjerljivo i teško da se može koristiti kao dokaz u inostranstvu.

"Vakcinisala sam se prvenstveno iz zdravstvenih razloga i sretna sam zbog toga. Međutim, imam kćerku koja živi u Sloveniji i nadala sam se da ću joj nakon više od godinu dana konačno moći otići u posjetu. Ja sam primila 'AstraZenecinu' vakcinu, s kojom je dozvoljen ulazak konkretno u Sloveniju već nakon 14 dana od primanja prve doze. Međutim, s ovakvom potvrdom ne smijem se usuditi da krenem na put jer sumnjam da će mi biti dozvoljen ulazak u zemlju", kazala je za "Nezavisne" stanovnica Sarajeva.

Primjera radi, svi koji su vakcinisani u Srbiji već nakon prve doze na licu mjesta su dobili printanu potvrdu sa svim podacima, a na potvrdi je i QR kod, sa kojeg se jasno očitavaju podaci bilo gdje u svijetu. Takođe, ista potvrda stigla im je i na e-mail. Građani Kantona Sarajevo nadaju se da će u skorije vrijeme biti u prilici dobiti vjerodostojniji dokument.

"Shvatam da je vanredna situacija. Teško je bilo sve predvidjeti, ali se nadam da će nadležni povesti računa i o ovom problemu ubrzo, tim prije što se nadamo da će uskoro i mlađi doći na red za vakcinaciju, a bliži se i ljeto, odmori i vraćanje, nadamo se, normalnom životu koji uključuje i putovanja", dodaje naša sagovornica.

Arman Šarkić, portparol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, izjavio je da su potvrde zasad nedefinisana zona.

"Koliko ja mogu da vidim, način prelaska granica još je nepoznanica. Samo znam da je kompanija 'Medic' kreirala već davno kovid pasport - znači putem aplikacije, kada se dobije revakcina, onda se dobije na Viber broj kao kovid vakcinalni pasoš. Što se tiče ostalih vrsta potvrda, to je meni još dosta široko tumačenje. Neko traži jedno, neko drugo, a kako ide ljeto to je totalna konfuzija", kazao je on.

Prema podacima od 27. aprila, broj ukupno vakcinisanih u "Zetri" sada iznosi 9.790.

Zbunjujuć i način prijave

Pojedini su u Sarajevu negodovali i zbog načina prijavljivanja za vakcinaciju putem savremenih tehnologija, Vibera, što je posebno komplikovano za stariju populaciju, koja se snalazi tako što umjesto njih većinom to čine srodnici, bliži članovi porodice i prijatelji. Neki građani tvrde da u svojim ambulantama porodične medicine nisu mogli dobiti informaciju o samom procesu imunizacije.

"Za vakcinu me prijavio sin. Potom sam otišao u ambulantu porodične medicine da se raspitam za više detalja, a oni su mi rekli da s tim postupkom nemaju ništa, te da je za sve zadužen Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Sin je primio obavijest na svoj telefon da sam dobio termin. Otišao sam u 'Zetru' i sve je završeno za 15 minuta. Primio sam prvu dozu "AstraZenecine" vakcine i usmeno mi je rečeno da će revakcinacija biti za osam do 12 sedmica. Međutim, na dnu potvrde koju sam dobio piše 'Molimo vas da s vašim ljekarom dogovorite datum primjene druge doze cjepiva'", istakao je sagovornik "Nezavisnih" iz Sarajeva.