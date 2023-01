Potvrđeno "Nezavisnim novinama": Milan Švraka se povukao sa funkcija u PDP-u

BANJALUKA – Milan Švraka, član Predsjedništva PDP-a, podnio je ostavku na sve funkcije u ovoj stranci, potvrđeno je za "Nezavisne novine".

On je, kažu naši izvori, obavijestio rukovodstvo stranke da se povlači sa mjesta člana Glavnog odbora i Predsjedništva PDP-a, kao i sa pozicije u Gradskom odboru stranke u Gradišci.

"Tačno je da je Švraka uredno obavijestio partiju da se povlači. On je odlučio i ranije da će njegov prioriotet biti rad van političkog polja, ali on ostaje privržen PDP-u. Stranka je zahvalna Švraki na svemu što je do sada uradio", kazali su izvori "Nezavisnih novina".

Podsjećamo, Milan Švraka je bio poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS u prethodnom sazivu.

Na račun Švrake, koji inače dolazi iz Gradiške, u prethodnom periodu članovi Gradskog odbora PDP-a Gradiška i Laktaši iznosili su brojne optužbe kako ne radi na račun stranke.

Podsjetimo Radislav Dončić, aktuelni poslanik PDP u NS RS preuzeo je PDP u Gradišci 2020. godine umjesto Švrake.