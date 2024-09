Poznat termin sahrane akademika Slave Kukića

Vijest o smrti akademika Slave Kukića pogodila je sve, a njoj su se oglasili i iz Akademije nauka i umjetnosti BiH.

“Posljednji ispraćaj dragog nam akademika Slave Kukića će se obaviti u srijedu, 11. septembra 2024. godine u 16 sati na groblju Vinjani. Saučešće članovima porodice biće upriličeno od 15 sati. O terminu komemoracije javnost će biti naknadno obaviještena”, naveli su iz Akademije.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upućuje iskreno saučešće porodici preminulog akademika Slave Kukića.

Bogata biografija

Slavo Kukić rođen je 1954. godine u Vinjanima, Posušje. U februaru 1977. godine je na Fakultetu političkih nauka Sarajevo stekao zvanje diplomiranog politologa, 1983. godine na Interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Univerziteta u Sarajevu titulu magistra društvenih nauka te, na kraju, u novembru 1986. godine na Fakulteta političkih nauka titulu doktora socioloških nauka.

Radni vijek započinje 1977. godine kao stručni saradnik u SO Posušje, potom kao rukovodilac Marksističkog centra, a nakon toga odlazi u obrazovanje. U Srednjoškolskom centru u Posušju je radio kao profesor, a zatim i kao direktor. Sredinom 1987. godine izabran je na funkciju predsjednika Izvršnog odbora SO Posušje, a nakon toga, 1992. godine odlazi na Ekonomski fakultet u Mostaru, na kojem je u radnom odnosu do odlaska u penziju 2018. godine.

U zvanje docenta biran je 1987. godine, u zvanje vanrednog profesora 1997., a u zvanje redovnog profesora 2000. godine. U četiri mandata je prodekan za nastavu, u dva ciklusa voditelj poslijediplomskih magistarskih studija, te u dva ciklusa voditelj poslijediplomskih specijalističkih studija. Nastavu iz Sociologije, Metodologije, Ponašanja potrošača, ali i srodnih disciplina, izvodi na dodiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim doktorskim studijima više fakulteta u Bosni i Hercegovini i regiji – Agronomskom, Filozofskom, Medicinskom te Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru, Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Fakultetu političkih nauka i Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Dubrovniku, Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Doktorskoj školi Sveučilišta u Osijeku itd.

Ovako intenzivan angažman u visokoškolskom nastavnom radu posljedica je rijetko plodnog spisateljskog rada. Sam ili u koautorstvu potpisuje 35 knjiga i studija – među njima devet univerzitetskih i tri srednjoškolska udžbenika. U svojstvu voditelja ili člana ekspertnog tima, potom, potpisuje i dvanaest projekata iz područja sociologije, politologije i ekonomije, a na jednom od njih – Early Warning System in Bosnia and Herzegovina – radi u kontinuitetu pet godina. Na koncu, autor je preko 160 naučnih i stručnih radova, objavljenih u časopisima i zbornicima na više svjetskih jezika, te oko 90 recenzija i prikaza djela drugih autora

Bio je član većeg broja redakcija i uredništava časopisa i zbornika: Zbornik radova – Journal of Economy and Business (Mostar), Sociološki diskurs (Banjaluka), Tranzicija (Tuzla), Medijski dijalozi (Podgorica), kourednik časopisa Dijalog ANUBiH – te više organizacijskih odbora naučnih skupova i drugih odbora, a pod njegovim mentorstvom su urađene tri doktorske disertacije, pet magistarskih i šezdesetak diplomskih radova.

Angažovan je i kao ekspert Evropske komisije na pitanjima razvoja lokalne samouprave. U tom svojstvu učestvovao je u realizaciji projekata razvoja lokalne samouprave u BiH i Gruziji.

Niz nevladinih organizacija

U društvenom životu BiH bio je angažovan u radu niza NVO. Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za zaštitu prava manjina, član Upravnog odbora Centra za evroatlanske integracije, te Centra za unapređenje ljudskih prava i demokratije, član upravnog odbora Helsinškog komiteta BiH itd.

Na kraju, čitav radni vijek bio je angažovan i u društvenom i ekonomskom životu BiH. Bio je direktor Srednjoškolskog centra u Posušju, predsjednik Izvršnog odbora SO Posušje, a 2011. godine i mandatar za sastav Savjeta ministara BiH. Zaboraviti ne treba ni to da je devet godina bio na čelu upravljačke strukture Federalne RTV – od njenog formiranja 2000. godine do septembra 2009. godine – u vremenu, u kojemu je FTV stvorila program, serijski posebno, po kojemu je prepoznatljiva još uvijek.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje društvenih nauka izabran je 2012., a za redovnog 2018. godine.

