Poznata sporna pitanja, ne i odgovori na Upitnik EU

SARAJEVO - Tačno 398 dana, prošlo je od dana, kada je BiH primila upitnik Evropske komisije. Od 3.242 pitanja Evropske komisije za BiH, sedam je ostalo neusaglašeno.

Potvrđeno je to za N1, iz Direkcije za evropske integracije BiH. Poznato je šta je sporno, ali ne i kada će odgovori biti usaglašeni.

Odgovori koji nisu usaglašeni tiču se, između ostalog, nestalih osoba u BiH.

"Šta je problem oko neusaglašensti? Konkretno, pitanje broj 513 i 511 koje su u uskoj vezi su se ticala da li postoji diskriminacija u procesu nestalih. Mi smo naravno rekli da od momenta osnivanja Instituta za nestala lica da je prisutna diskriminacija što smo potkijepili i određenim statističkim pokazateljima", naveo je Milorad Kojić, direktor republičkog centra za istraživanje rata.

No, nisu ostali neusaglašeni samo odgovori koji se tiču nestalih.

"Radi se o odgovorima na pitanja iz političkog kriterija, ekonomskog kriterija i poglavlja 24. pravda sloboda sigurnost a odnose se na makroekonomske pokazatelje, Ustav, nestala lica i borbu protiv terorizma", pojašnjava Marina Kavaz-Siručić iz Direkcije za evropske integracije.

Odgovori su ostali neusaglašeni od posljednjeg kolegija za evropske integracije. Tada je rečeno - uskoro dogovor.

"Više nije tri posto neriješenih pitanja, nego 0,3 posto. I očekujemo da budu riješena u narednih 5-6 dana", kazao je Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Čekala su se pojašnjenja iz Predsjedništva.

"Smanjuje se taj broj otvorenih pitanja. S tima da cijenimo da će se taj broj dodatno smaniti kada dobijemo dodatna obrazloženja iz Predsjedništva", rekla je Željka Cvijanović, premijerka Republike Srpske.

A predsjedavajući Predsjedništva BiH kaže bio je siguran da ćemo u 2017. dostaviti odgovore i dobiti kandidatski status.

"Kad sam na zadnjem sastanku bio sa gospođom Mogerini ona je čak rekla - Dragane završite to do sredine 12. mjeseca i ja ću osobno doći po taj Upitnik. Sada je i njima jasno da se i mi nadmudrujemo oko jednog, dva ili tri pitanja. To je objektivno danas problem. Ja vam u ulozi u kojoj sam danas ne mogu kazati kada će to biti urađeno", izjavio je Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Šta slijedi nakon što dostavimo odgovore? Detaljna analiza, priprema mišljenja o zahtjevu za članstvo. To mišljenje će biti dostavljeno Evropskom parlamentu i Savjetu EU. Nakon razmatranja Savjetu, u najboljem slučaju, donosi zaključak o dodjeli statusa kandidata.

Osman Topčagić, bivši šef misije BiH pri EU je izjavio:

"Mi ne smijemo uslovljavati napredak u procesu EU integracija nekim partikularnim pitanjima, pitanjima od interesa za jedan politički faktor, etničku grupu, entitet, pojedinačnim bilo kojim interesima. Ako možemo to nadvladati ja tvrdim da ova zemlja ima kapacitet da napreduje."

Broj pitanja u upitniku razlikuje se od države do države te je u slučaju Hrvatske upitnik sadržavao 4.560, Makedonije 4.666, Albanije 2280, Crne Gore 2.178, te Srbije 2.483 pitanja. Hrvatska je odgovore dostavila u roku od tri mjeseca. Makedonja za tri i po. Srbiji je trebalo nešto više od dva. Albaniji četiri, Makedonija je odgovorila za manje od pet mjeseci.

