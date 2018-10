Poznati teniser zagrlio Jelenu, a Novakova reakcija je nasmijala sve

Naš najbolji teniser Novak Đoković boravi u Pragu zajedno sa suprugom Jelenom.

Novak je stigao u Prag gdje će odigrati meč sa češkim teniserom Radekom Štepanekom koji se oprašta od tenisa.

Štepanek je na aerodromu dočekao Noleta i Jelenu kojoj je uručio prelijepi buket cvijeća. Nakon što se pozdravio sa Noletom, Radek je pozdravio i Jelenu uz zagrljaj. Kada je Radek Jelenu još jednom zagrlio, Nole se našalio uz komentar: „Ne više“.

Novak's reaction when Radek was hugging Jelena for too long ...

video: https://t.co/h5grzOhpr3 pic.twitter.com/dw5AfGLWM9