Poznato koje ulice će biti zatvorene u Banjaluci 8. i 9. januara

BANJALUKA – Povodom proslave Dana Republike Srpske koja će biti organizovana u Banjaluci, tokom 8. i 9. januara, u potpunosti će biti zaustavljen saobraćaj u velikom broju ulica.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopštili su koje će to ulice biti zatvorene.

U ponedjeljak, 8. januara sljedeće ulice će biti zatvorene za saobraćaj:

- Aleja Svetog Save – na dijelu od raskrsnice sa ulicom Gundulićeva do raskrsnice sa Bulevarom Srpske vojske – u vremenu od 9.30 do 11 časova i u vremenu od 14 do 18 časova;

- na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića – u vremenu od 16 časova do potrebe;

- Ulica Kralja Petra I Karađorđevića - na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom Cara Dušana do raskrsnice sa Alejom Svetog Save – u vremenu od 7 časova do potrebe;

- na dijelu od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika – u vremenu od 16 časova do potrebe;

- Ulica Marije Bursać – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Ulicom Kninska – u vremenu od 7 časova do potrebe;

- Ulica Milana Tepića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Ulicom Kninska – u vremenu od 7 časova do potrebe;

- Ulica Kninska, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do raskrsnice sa ulicom Milana Tepića – u vremenu od 18 časova do potrebe;

- Ulica Vuka Karadžića - na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Ulicom Vidovdanska – u vremenu od 16 časova do potrebe;

Na sam Dan Republike Srpske 9. januara, saobraćaj će biti obustavljen u sljedećim ulicama:

- Ulica Kralja Petra I Karađorđevića - na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom Cara Dušana do raskrsnice sa Alejom Svetog Save – u vremenu od 12 časova do potrebe;

- na dijelu od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika – u vremenu od 15 časova do potrebe;

- na dijelu od raskrsnicesa Bulevarom cara Dušana (kroz kružni tok) do rasnkrsnice sa Ulicom Braće Mažar i majke Marije – u vremenu od 16.30 časova do potrebe;

- Ulica Milana Tepića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Ulicom Kninska – u vremenu od 12 časova do potrebe;

- Ulica Marije Bursać - na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Ulicom Kninska – u vremenu od 12 časova do potrebe;

- Ulica Kninska – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića do raskrsnice sa ulicom Marije Bursać – u vremenu od 15 časova do potrebe;

- Aleja Svetog Save- na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića – u vremenu od 15 časova do potrebe;

- Ulica Vuka Karadžića - na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Ulicom Vidovdanska – u vremenu od 15 časova do potrebe;

- Ulica Dr. Mladena Stojanovića - da dijelu od raskrsnice sa ulicom Olimpijskih pobjednika do ulice Trive Amelice – u vremenu od 15 časova do potrebe;

- Ulica Olimpijskih pobjednika - na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Gundulićeva do raskrsnice sa Ulicom 1. krajiškog korpusa – u vremenu od 15 časova do potrebe;

- Bulevar cara Dušana na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Kninska (kroz kružni tok) do ulice Teodora Kolokotronisa – u vremenu od 16.30 časova do potrebe;

- Ulica Teodora Kolokotronisa – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Patrijarha Makarija Sokolovića (kroz kružni tok) do raskrsnice sa ulicom Đure Daničića – u vremenu od 16.30 časova do potrebe;

- Ulica Zdravka Čelara (u kružnom toku) – u vremenu od 16.30 časova do potrebe;

- Ulica Đure Daničića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Teodora Kolokotronisa do raskrsnice sa Ulicom Jevrejska – u vremenu od 16.30 do potrebe;

- Ulica Jevrejska – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Gorana Radulovića Bimbe do raskrsnice sa Ulicom Ivana Franje Jukića – u vremenu od 16.30 do potrebe;

- Ulica Ivana Franje Jukića – na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Kralja Alfonsa XIII do raskrsnice sa Ulicom Jevrejska – u vremenu od 16.30 do potrebe;

"U cilju bezbjednosti svih učesnika manifestacije, kao i učesnika u saobraćaju, Policijska uprava Banjaluka apeluje na vozače da u navedenom vremenskom periodu koriste alternativne pravce kako ne bi došlo do saobraćajnih gužvi, dužih zadržavanja ili zastoja u saobraćaju", saopštili su iz PU Banjaluka.

