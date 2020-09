Pravobranilaštvo BiH upozorava: Sistemska diskriminacija odnosi milione

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina prošle godine pred sudovima u BiH izgubila je sporove u vrijednosti od 11,1 milion KM i to isključivo zbog sistemskih problema koje ne želi da riješi, zbog čega se bez ikakve potrebe na presuđene iznose plaćaju troškovi postupka i nepotrebne kamate.

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine u izvještaju za 2019. godinu navelo je da se od ukupno 237 parničnih postupaka koje su okončali čak 130 odnosi na tri vrste spora i to tužbe sudija i tužilaca zbog naknada na prevoz, topli obrok, odvojen život i troškove smještaja, zatim tužbe pripadnika Oružanih snaga BiH zbog isplate razlike plata te predmeta zbog neosnovanog lišenja slobode.

Takođe, u Pravobranilaštvu BiH upozoravaju da BiH, tačnije parlament BiH, i nadležne institucije kao što su Ministarstvo odbrane BiH i Ministarstvo pravde BiH moraju riješiti sistemske probleme kako ne bi dolazilo do ovih sporova u kojima nije moguće očekivati drugačiji ishod.

"Dok god sistemska diskriminacija prema navedenim subjektima ne bude zakonski otklonjena, BiH će gubiti sporove iz ovog osnova, te će dolaziti do odlijevanja budžetskih sredstava na ime zateznih kamata i troškova parničnog postupka", istakli su u Pravobranilaštvu BiH, pojašnjavajući situaciju u vezi s tužbama sudija i tužilaca.

Inače, Ustavni sud BiH još prije nekoliko godina naložio je Parlamentarnoj skupštini BiH da usaglasi Zakon o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH s Ustavom BiH i otkloni diskriminaciju s obzirom na to da ostali zaposleni u institucijama BiH za razliku od sudija i tužilaca imaju pravo na prevoz, topli obrok, odvojen život i troškove smještaja.

"Iako je od donošenja navedenih odluka Ustavnog suda BiH proteklo više godina, to do danas nije učinjeno", naveli su u Pravobranilaštvu BiH.

U proteklih nekoliko godina u parlamentu BiH bilo je nekoliko pokušaja da se bh. sudije i tužioci izjednače sa zaposlenima u institucijama BiH, međutim izmjene neophodnih zakona nekoliko puta su padale u parlamentu BiH.

Posljednji pokušaj za izmjenu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH još je u toku, a kako će biti završeno zavisi od Doma naroda BiH koji bi možda već i na sljedećoj sjednici trebalo da odlučuje o njemu i veliko je pitanje da li će te izmjene dobiti podršku.

"Niko ne spori da sudije i tužioci treba da dobiju prava kao i ostali zaposleni u institucijama BiH, ali s druge strane ne mogu ni sudije i tužioci imati regres od nekoliko hiljada, a da to nemaju drugi zaposleni u institucijama BiH. Neko očigledno neće da usaglasi sve to. Kako će izmjene Zakona o platama i drugim naknadama u institucijama BiH proći u Domu naroda - ne znam. Vidjećemo kada to bude na dnevnom redu", rekla je za "Nezavisne" Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda BiH.

Arbitražni postupci teški više od 1,5 milijardi KM

Tokom prošle godine u Pravobranilaštvu BiH u radu su bila tri arbitražna postupka protiv BiH i njenih institucija, i to tužba "Elektrogospodarstva Slovenije" teška 1.359.645.000 KM, zatim postupak tužioca "Vijadukt Portorož" težak 100.000.000 KM te ad hoc arbitražni postupak tužioca Neete Gupta Nevena Agravala protiv BiH radi naknade štete od 40.000.000 dolara.

Svi ovi postupci odnose se na tužbe protiv RS, a kako ističu u Pravobranilaštvu BiH u vođenju postupaka ostvarena je saradnja sa specijalizovanim advokatskim kancelarijama bez kojih se ne mogu voditi ove vrste postupaka.