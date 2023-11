Pravosuđe u Srpskoj staje na sat vremena

BANJALUKA – Radnici zaposleni u pravosudnim institucijama Republike Srpske, odnosno sudovima, tužilaštvima, Kazneno popravnim zavodima, Sudskoj policiji i Pravobranilaštvu Republike Srpske sutra će stupiti u jednočasovni štrajk upozorenja.

Štrajk će trajati od 11 do 12 časova i u tom periodu neće biti suđenja, i rada sa strankama, osim u hitnim slučajevima, a to su predmeti u kojima se odlučuje u pritvorima.

Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa, rekao je da su razlozi za štrajk brojni, ali da je suština u diskriminaciji administrativnih radnika u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija.

On kaže da su radnici u pravosuđu diskriminisani po pitanju nakanada za topli obrok, minuli staž i prava na naknadu na regres te da očekuje da se poslije štrajka upozorenja otvore razgovori sa Vladom Republike Srpske i nadležnog ministarstva i da od njihovog odgovora zavisi dalji tok štrajka.

"Nosici pravosudnih institucija imaju pravo na nominalan iznos regresa i to 50 posto od njihove plate, a to radnici u pravosudnim institucijama nemaju i njima je to uračunato u platu. Za sve ostale radnike topli obrok je nula, a za nosioce 50 posto od njihove plate. Naknada na osnovu staža za sudije i tužioce je 0,5 posto, a za sve ostale radnike 0,3 posto do 25 godina radnog staža, a poslije 25 je 0,5 posto. U istu zgradu ulazimo, rada sudija i tužilaca nema bez administracije, a imamo klasičnu diskriminaciju na djelu", rekao je Petrović.

Radnici u pravosuđu, od Vlade Republike Srpske zatražiće i da se ispoštuje sporazum iz juna prošle godine koji se odnosi na povećanje plata za administrativne radnike u pravosudnim institucijama Republike Srpske od drugog kvartala ove godine.

Štrajk upozorenja če se održati u ustanovama pravosudnih institucija Republike Srpske jednočasovnim okupljanjem radnik au za to predviđenim prostorijama institucija, u periodu od 11 do 12 časova.

Inače, odluku o štrajku donio je Republički odbor Sindikata pravosuđa Republike Srpske na sjednici održanoj 19. septembra 2023. godine.

