Predloženo uvođenje obaveznog negativnog PCR testa pri ulasku u BiH

Federalno ministarstvo zdravstva uputilo je prijedlog Ministarstvu bezbjednosti BiH i Ministarstvu civilnih poslova BiH da se uvede obaveza posjedovanja negativnog PCR testa za sve strane državljane koji ulaze u našu zemlju, ali i bh. državljane koji žive vani.

Cilj je da se spriječi importovanje korona virusa tokom praznika.

Kako je za "N1" rekao portparol Federalnog ministarstva zdravstva Zlatan Peršić, u prijedlogu su navedeni izuzeci, a sve dalje je na državnim organima.

"Importovanje virusa jeste nešto što se dešava ali moramo znati da je glavni način prenosa lokalna transmisija. Ovaj naš prijedlog je motiviran predstojećim praznicima i mogućnošću većeg broja putovanja i okupljanja. Cilj je smanjiti rizik", rekao je Peršić.

Istakao je kako je posljednjih sedmica zabilježen blagi pad broja zaraženih, ali i broja umrlih i hospitalizovanih pacijenata.

"Prošlu sedmicu smrtnost je pala za osam posto na 100.000 stanovnika. Bez obzira što nam situacija stagnira, ovo su i dalje vrlo visoki brojevi i sve se može u vrlo kratkom periodu promijeniti, tako da moramo biti oprezni", kazao je.

Mjere koje je donio Krizni štab FBiH uskoro će ponovo biti razmatrane, ali stajališta su da dosadašnje ne treba mijenjati niti popuštati tokom novogodišnjih praznika jer velika okupljanja predstavljaju epidemiološki rizik.

"Svako od nas može doprinijeti ovoj borbi pridržavanjem propisa. Vidimo u svim zemljama da može vrlo brzo doći do eksponencijalnog rasta, na to utiče mnoštvo faktora. Kada je riječ o FBiH vjerujemo da mjere koje je Krizni štab donio i odgovornim ponašanjem većine građana, doveli smo do toga da smo u odnosu na oktobar u novembru došli do stabilizacije i blagog pada, ali ne smijemo se opustiti", poručio je Peršić.

