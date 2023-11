Predsjednik Suda pod lupom Tužilaštva

BANJALUKA, BIJELJINA - U Republičkom javnom tužilaštvu otvoren je predmet kojim je, uz još nekoliko osoba, obuhvaćen i Zoran Džida, predsjednik Okružnog suda u Bijeljini, potvrdio je izvor "Nezavisnih novina".

Naš sagovornik, blizak pravosuđu, ističe da su ovom tužilaštvu Džida i još nekoliko lica prijavljeni više puta, ali ne zna šta se s tim na kraju desilo, odnosno kakvu je odluku Tužilaštvo donijelo.

"Ne znam, možda su čak neke od njih i odbačene. Ali, sa sigurnošću vam mogu reći da su te prijave otišle ka Tužilaštvu. Znam takođe i da tu nije prijavljen samo Džida, ali je on svakako najzanimljiviji u odnosu na ostale, s obzirom na funkciju koju godinama obavlja", otkriva naš izvor, koji je insistirao na anonimnosti.

Za šta je tačno Džida prijavljen, pokušali smo saznati i iz Tužilaštva, ali konkretan odgovor nismo dobili.

Ipak, potvrđeno nam je da je, uvidom u evidencije koje vodi Posebno odjeljenje Republičkog javnog tužilaštva, utvrđeno da je ovo odjeljenje postupalo po pet prijava protiv više lica, od kojih je jedan od prijavljenih i Zoran Džida, a zbog krivičnih djela povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca, izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja u vezi sa krivičnim djelima povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca i neizvršenje sudske odluke.

Kako je za "Nezavisne novine" potvrđeno iz Republičkog javnog tužilaštva, za tri prijave donesena je naredba da se protiv Zorana Džide i drugih neće provoditi istraga jer ne postoji sumnja da su prijavljeni učinili krivično djelo.

Četvrta i peta prijava, kojima su prijavljeni Džida i još nekoliko lica, spojene su u jedan predmet.

"On je otvoren i u fazi je provjera, odnosno prikupljanja potrebnih informacija i obavještenja", rečeno nam je iz Republičkog javnog tužilaštva, iz kojeg ostale detalje nisu navodili.

Džida, s druge strane, tvrdi da je on tu zapravo svjedok, te da nema šta komentarisati niti iznositi činjenice ni podatke koji se odnose na taj predmet.

"To je predmet koji se radi i Tužilaštvo će vam sve reći protiv koga je. To nisam samo ja, to je vijeće koje je donijelo jednu odluku. Mi smo svjedoci u tom predmetu", ponovio je Džida u izjavi za "Nezavisne novine".

Kada smo mu, ipak, saopštili šta su nam rekli iz Tužilaštva, te da je postojalo pet prijava, on je naveo da prijave podnosi svako kome padne na pamet. On nam je, ipak, dao nešto više informacija o razlozima na koje se prijava odnosi.

Precizirao je, naime, da je riječ o jednoj sudskoj odluci, koja, kako tvrdi, nikome nije proizvela nikakvu štetnu posljedicu.

"Ta naša odluka nije imala nikakvog efekta na oštećenje nekih drugih prava", rekao je Džida, koji je potvrdio da će sarađivati sa nadležnim tužilaštvom ukoliko u ovom predmetu dobije status osumnjičenog.

Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH imenovao je 21. septembra 2015. godine Zorana Džidu za predsjednika Okružnog suda u Bijeljini.

