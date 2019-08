Predsjedništvo BiH: Danas biti ili ne biti za Tegeltiju

SARAJEVO - Za Zorana Tegeltiju (SNSD), kandidata za mandatara za Vijeće ministara BiH, danas je biti ili ne biti, jer ako na današnjoj sjednici članovi Predsjedništva BiH ne postignu kompromis, odnosno ako ne dobije njihovu podršku on se više neće moći kandidovati za pomenutu funkciju.

Sjednicu na kojoj će se rapravljati o Tegeltiji, kao i prošli put, zatražio je Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH iz RS. Sazvana je na isti dan kao prošle sedmice, kada je vanredna otkazana zbog toga što su Željko Komšić i Šefik Džaferović, predsjedavajući i bošnjački član Predsjedništva BiH, rekli da ne daju podršku Tegeltiji, koju uslovljaju slanjem Godišnjeg nacionalnog programa za NATO (ANP) u Brisel.

Podsjećamo, Komšić je poslije vanredne sjednice prošle sedmice rekao da bi Tegeltija, da su ga tada članovi Predsjedništva odbili, tu poziciju izgubio i više ga oni ne bi mogli podržati. Komšić i Džaferović više puta su istakli da nemaju nikakvih zamjerki na imenovanje Tegeltije, a u međuvremenu CIK BiH i SIPA su provjerili istinosti podataka koje je on dao, te su saopštili da ispunjava sve potrebne uslove za imenovanje na funkciju.

Komšić je i juče ponovio da ne postoji nikakva mogućnost da glasa za mandatara bez slanja ANP-a u Brisel, a Džaferović podržava Komšićev stav, dok Dodik ne odustaje od svojih stavova i stavova Narodne skupštine RS u vezi s NATO-om.

Staša Košarac, predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, očekuje da Džaferović i Komšić u skadu s Ustavom i zakonom imenuju predsjedavajućeg Vijeća ministara i time omoguće adekvatno političko predstavljanje srpskog naroda u zajedničkim institucijama.

"Želim da kažem da mi ne prihvatamo slanje ANP-a u Brisel i imamo veoma jasan stav o NATO-u, mi smo protiv integracije u NATO savez i od toga odustati nećemo, ali isto tako ni aktivacija tog ANP-a nije uslov da se blokira formiranje Savjeta ministara", kazao je Košarac za "Nezavisne".

Adil Osmanović, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu BiH, ističe za "Nezavisne" da ne zna kakvu će odluku donijeti Predsjedništvo BiH.

"Očekujem da se to riješi, ali situacija je takva da vidite i sami", kaže Osmanović, koji očekuje da se vlast uspostavi u skladu s Ustavom i zakonom te da budući predsjedavajući Vijeća minsitara, koji je kandidat SNSD-a, javno kaže da poštuje Ustav, zakon i obaveze koje je BiH preuzela, a to je i slanje ANP-a.

Dženan Đonlagić, predsjedavajući Kluba DF-a u Predstavničkom domu BiH, kaže da od današnje sjednice, ili bilo koje naredne, očekuje da Predsjedništvo BiH svojom odlukom obaveže kandidata za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da u cilju poštivanja važećeg zakona i odluka, te ispunjavanja međunarodne obaveze, dostavi prvi ANP u sjedište NATO-a, odnosno da ukoliko on to ne uradi, da to uradi Predsjedništvo BiH.

On smatra da sada izgleda da će Dodik, s obzirom na to da je on uputio zahtjev za sjednicu, a imajući u vidu njegovu nespremnost na poštivanje vladavine prava, baš on politički diskreditirati i eliminisati Tegeltiju kao kandidata.

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) Dragan Čović očekuje da Predsjedništvo BiH danas imenuje kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"Očekujem manevar iz Predsjedništva BiH, da se dobije kandidat za predsjedavajućeg Savjeta ministara, a da se kroz neku drugu fazu taj proces ponovo kompromituje. Drugim riječima, za mene je apsolutno neprihvatljivo da nemamo izvršnu vlast nakon što su stranke pobjednice napravile zajedničko razmišljanje o budućnosti BiH, dogovorile detalje i podijelile resore, a da to nismo u stanju nakon pet ili deset dana punom dinamikom sprovesti", rekao je Čović nakon jučerašnje sjednice Predsjedništva HNS-a. On je naveo da je fokus nepotrebno prebačen na Predsjedništvo BiH i da o Savjetu ministara i programu predsjedavajućeg treba da se izjasni Predstavnički dom BiH.

Enver Kazaz, univerzitetski profesor i politički analitičar, ističe da je očigledno da obje strane, Komšić i Džaferović na jednoj i Dodik na drugoj, ne žele napraviti bilo kakav kompromis u BiH.

"Prema tome, kriza u formiranju vlasti na državnom nivou je maksimalna. Izlaz iz te krize s ovim partnerima izgleda da nije moguć. Ako se odluče da nastave krizu, na gubitku su BiH i njeni građani. Ne vidim u ovom trenutku mogućnost da i jedna i druga strana postignu neki racionalan kompromis, ali jasno je da je NATO pakt u BiH. Prema tome, njihov sukob je apsulutno apsurdan, i Komšićev kvazipatriotski skupa s Džaferovićevim, i Dodikov. NATO je tu, bez obzira htjeli to ili ne", kazao je Kazaz.