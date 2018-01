Predsjedništvo BiH danas u Briselu, Ivanić: Nisam optimista

SARAJEVO - Trojica članova Predsjedništva BiH putuju danas u Brisel gdje će se sastati sa predsjednikom EPP Džozefom Dolom i razgovarati o izmjenama Izbornog zakona, a srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić kaže da će to biti susret u funkciji stranaka i da nije veliki optimista.

"To je sastanak u funkciji stranaka. Dvojica mojih kolega su predsjednici stranaka, HDZ i SAD, a ja sam počasni predsjednik PDP i mi smo članovi Evropske narodne partije. Kada je gospodin Dol posljednji put boravio u BiH vidio je dubinu problema kada je u pitanju izborni zakon", kazao je Ivanić za N1 tv.

Napomenuo je da je tada dogovoren i susret koji slijedi u Briselu, na kojem bi se došlo do nekog kompromisnog rješenja o promjeni izbornog zakona.

"Sadržaj našeg razgovora je Izborni zakon a to prije svega znači izbor Doma naroda u Federaciji BiH i izbor hrvatskog člana Predsjedništva. To su dvije dominantne teme. U tom razgovoru sam ja opušteniji jer neće biti tema koje se dotiču Republike Srpske. Ja ću pokušati da pomognem kao neko ko je neutralan iako nisam veliki optimista", kazao je Ivanić.

Prema njegovim riječima, rješenje ovog problema mogu samo naći SDA i HDZ jer to su dvije partije koje su bile dominantno podržane od pripadnika bošnjačkog i hrvatskog naroda.

"Rješenje je vjerovatno između ta dva ekstrema. Sa jedne strane imate taj ekstrem koji kaže da članoovi Doma naroda treba da budu birani samo iz kantona gdje postoji hrvatska većina. Sa jedne strane HDZ želi da bude pitan jer bez Doma naroda se onda ništa ne bi moglo uraditi na nivou Federacije. Sa druge strane SDA želi da ima jedan broj članova Doma naroda iz hrvatskog naroda koji omogućavaju prohodnost", naveo je.

Ivanić kaže da se boji da su to dvije pozicije koje su jako udaljene i da je teško naći neku sredinu.

"Gospodin Daul pokušava da pruži neku vrstu usluge da bude medijator da pokuša da se dođe do rješenja. Ja sam pesimističan jer mislim da su razlike toliko udaljene da je u ovom trenutku vrlo teško naći šta je kompromisno rješenje", rekao je Ivanić podsjetivši da razgovori o tome traju tri godine a da on ne vidi da će se u ovih još dva tri mjeseca koliko je još ostalo do proglašavanja izbora nešo krupno desiti.

Isti učesnici, kazao je, tri godine nisu mogli doći do rješenja šta možemo očekivati u ova tri mjeseca ili sutra u Briselu jer sam po sebi nije neko ko ima čarobni štapić kojim će to riješiti.