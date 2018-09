Predviđanja stručnjaka i analitičara: Kako izvući apstinente na birališta?

Komentari: 1

DraganRankitic

Jadni su ti "stručnjaci i nalitičari", ako ne znaju da su ti apstinenti odavno napustili zemlju. Znači ako žele da "dovedu apstinente na birališta", moraju prvo da ih dovedu sa rada na crno (ili belo) u "bliskom" ili daljem inostranstvu. A to će teško ići. Nema to veze, bar ne direktne veze, ni sa "strankama na vlasti", ili što se toga tiče ni sa "strankama u opoziciji". To je posledica katastrofe da uopšte imamo nepotrebnu i nefunkcionalnu dejtonsku uniju dve neprijateljske države FBiH i RS sa tri neprijateljska "konstitutivna" naroda. Sa takvom ludačkom košuljom nad svima nama, nema nikome napretka nikuda.