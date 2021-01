Pregovori s MMF-om završavaju u petak, šanse za novi aranžman 50:50

SARAJEVO - Pregovori BiH s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) o novom aranžmanu od 1,5 milijardi KM još su u toku i nije sigurno da će do 8. januara biti prihvaćeno pismo namjere.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, za "Nezavisne" je rekao da su, po njegovom mišljenju, šanse 50:50 posto da se dođe do dogovora u vezi s novim aranžmanom.

"Žao mi je što nismo postigli saglasnost. Svi pregovori o svim aranžmanima MMF-a su teški, traju duže nego što se planira, ali svaki put su se pravili različiti dogovori, kompromisi, tražili smo najbolje rješenje i svaki put smo uspjeli postići saglasnost o aranžmanu", ističe Tegeltija.

Dodaje da mu se čini da se u ovom trenutku pregovara u otežanim uslovima i da nema direktne komunikacije.

"Daleko smo jedni od drugih i ovo će za mene lično biti neuspjeh svih nas u BiH, ali i za MMF ukoliko do 8. januara ne postignemo dogovor. Mislim da je najveći dio na MMF-u jer smatram da u pismu namjere postoje neki zahtjevi i neke mjere koji nisu direktno u vezi sa ciljevima ovog aranžmana. Čini mi se da se ovdje preklapaju neke obaveze koje BiH ima prema EU s prethodnim mjerama koje se postavljaju u aranžmanu MMF-a. Nema ozbiljnih zahtjeva za ozbiljne ekonomske reforme, što su najčešće teme aranžmana sa MMF-om, ali postoje neka politička pitanja koja će se vjerovatno riješiti u nekom periodu. Ali aranžman je suviše važan finansijski i svakako da bi se te mjere postavljene na tako oštar način ili u ovako kratkom periodu riješile. Moj je poziv i vladama entiteta i MMF-u da pažljivo pregovaraju i izaberu najbolje rješenje koje će biti u interesu BiH, prije svega privrede, zdravstvenog sektora, pa onda i svih građana BiH i da napravimo taj aranžman. Svakako će se on implementirati u naredne tri godine i nema razloga da se na samom početku pregovora zablokiramo, po mom mišljenju, da to malo grubo nazovem, ipak nekim političkim temama", kazao je Tegeltija.

Upitan da kaže da li to znači da je sporno to što ovaj put u zahtjevima MMF-a ima više politike nego ekonomije, Tegeltija je rekao da neke od tih tema ne možemo nazvati ni politikama, ali sa ekonomijom jako malo imaju toga zajedničkoga.

"Mislim da nije trenutak da se to tako grubo postavi", ističe Tegeltija.

Zora Vidović, ministrica finansija Republike Srpske, kazala je da do sada nije došlo do dogovora, jer RS ne prihvata stavke koje znače prenos nadležnosti s njenog na nivo BiH.

"I dalje smo na stanovištu da to ne možemo prihvatiti ni na narednom sastanku sa ljudima iz MMF-a. Ako MMF bude insistirao na za nas spornim stavkama, aranžman sigurno neće biti potpisan", rekla je Vidovićeva.

Ona je istakla da je Srpska dala odgovarajuća rješenja na sve zahtjeve MMF-a koji se odnose na prenos nadležnosti, odnosno da se to može odraditi i bez prenosa nadležnosti u skladu sa zakonima koji vrijede u BiH i RS. Ne otkrivajući detalje, poručila je da RS i bez MMF-ovog kredita ima izvore finansiranja i da je našla izvore potencijalnog zaduživanja.

Iz Kabineta Fadila Novalića, premijera Federacije BiH, za "Nezavisne" su kazali da pregovori još traju, ali da FBiH nema primjedaba na zahtjeve MMF-a i da, što se tiče ovog entiteta, ništa nije sporno.

Endrju Džuel, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, nedavno je rekao za "Nezavisne" da je ostalo još nekoliko pitanja neriješeno, a odnose se na uspostavljanje registra računa svih fizičkih lica u Centralnoj banci (CB) BiH, rješavanje obaveza Energetske zajednice zbog kojih je BiH u kršenju svojih evropskih obaveza i novi osavremenjeni zakon o elektronskom potpisu.