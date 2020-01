Prekinuta još jedna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

SARAJEVO - Nastavak 19. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj je trebalo da bude donesena odluka o privremenom finansiranju, nije održan zbog nedostatka kvoruma. Time je došla u pitanje isplata plata zaposlenima u javnim institucijama Kantona Sarajevo

Kao i na prethodnoj sjednici, na mjesto predsjedavajuće je sjela Danijela Kristić, a naknadno se pojavio i Mirza Čelik kojeg je nova većina predvođena Strankom demokratske akcije izabrala za svog predsjedavajućeg koji je pokušao sjesti i izašao.

Sjednici je prisustvovalo 15 poslanika. Nije bilo poslanika SDA, SBB-a, DF-a i BOSS-a, prenosi "Klix.ba".

Poslanik Damir Nikšić na samom početku se javio za poslovničku intervenciju pitavši šta znači ako danas sjednica bude ponovo prekinuta, na šta mu je sekretarka odgovorila da nema prepreka da se sjednica zakaže bilo kada.

Predsjedavajuća Kristić konstatovala je da sjednici prisustvuje 15 poslanika što nije dovoljno za kvorum.

Podsjetimo, poslanici Skupštine danas su trebali razmatrati Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2020. godine, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine, te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Sarajevo za period 1. januar do 31. marta 2020. godine.