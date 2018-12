Prekinuta sjednica SDS-a, članovima iz Čelinca zabranjen ulaz

Sjednica Skupštine SDS-a prekinuta je zbog nemogućnosti da se usaglase stavovi, saznaje ATV.

Sjednicu su napustili svi prisutni.

Prije početka Skupštine SDS-a došlo je do problema na ulazu u prostorije Banjalučkog velesajma gdje se skupština održava.

Četvorici članova Skupštine SDS-a iz Čelinca i nekadašnjem predsjedniku čelinačkog odbora SDS Goranu Tubaku danas nije dozvoljeno da uđu na Skupštinu stranke, koja se održava u Banjaluci, uz obrazloženje da nisu na spisku.

Tubak je rekao Srni da su umjesto njih prije tri dana na spisak dodata neka druga četiri člana iz Čelinca, te da je spisak pravio predsjednik stranke Vukota Govedarica.

"On pravi privatnu stranku, pravi spiskove onako kako njemu odgovara. Vjerovatno zna da ga ovi ljudi, ako bude glasanja o povjerenju predsjedniku stranke, ne bi podržali", rekao je Tubak.

On je naveo da četiri člana Skupštine, kojima danas nije dozvoljeno da uđu u prostorije gdje se održava Skupština SDS-a, nisu isključena iz stranke, a da je on i dalje član Glavnog odbora i da njegovo isključenje Skupština nikada nije potvrdila.

"Mi čekamo da vidimo šta će se desiti na sjednici, da uporede spiskove i da vide da novi članovi, od prije tri-četiri dana, što su ih iz Čelinca poslali njihovi poslušnici, nemaju pravo da prisustvuju, već da to pravo mi imamo", rekao je Tubak.

Tubak smatra da bi danas na Skupštini moglo doći do smjene Govedarice, te je podsjetio da je to tražio jedan broj članova u zahtjevu za održavanje vanredne Skupštine na kojoj bi se izjasnili o povjerenju predsjedniku stranke.

"Govedarica danas na Skupštini ima sigurno 200 nezadovoljnih članova... On je rekao da neće biti predsjednik bilo da izgubi ili ne izgubi, a izgubio je izbore i trebalo je da dođe do toga. On se provlači na to da će čekati redovne stranačke izbore", objasnio je Tubak.

Prema njegovim riječima, ako ne bude glasanje o povjerenju Govedarici, nastaviće da traže njegovu ostavku.

"Ovo vuče na propast SDS-a iako je bilo vremena da se vrati na pravi kolosijek", rekao je Tubak.Goranu Tubaku, nekadašnjem predsjednik Opštinskog odbora Čelinac nije dozvoljen ulaz, uz obrazloženje na nije na spisku. (Srna, ,ATV )