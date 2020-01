Preliminarni izvještaj "Frontexa": 46% veći tranzit migranata u regionu

VARŠAVA, SARAJEVO - Ukupan broj migranata u Evropu smanjen je u 2019. u odnosu na prethodnu godinu, ali je značajno veći broj u odnosu na raniji period zabilježen na prostoru zapadnog Balkana, saopšteno je iz Evropske službe za migracije "Frontex".

U najnovijem preliminarnom izvještaju, koji je objavljen na "Frontexovoj" internet stranici, o ukupnim aktivnostima te organizacije u prošloj godini, istaknuto je da je detektovano 139.000 ilegalnih ulazaka u područje Šengena, od čega 24.000 na zapadnim granicama, 14.000 na istočnim te 82.000 na području istočnog Mediterana, koje obuhvata i područje zapadnog Balkana. U naš region, kako se ističe, najviše je migranata došlo preko teritorije Turske.

Naglašeno je i da je u matične zemlje vraćeno 15.850 migranata koji su prošli proceduru odbijanja zahtjeva za azil, dok je godinu ranije vraćeno njih 13.739.

U istom periodu zaplijenjeno je 125,5 tona droge, a privedeno 669 narko-dilera. Pronađeno je i 390 ukradenih vozila te 69 komada ilegalnog naoružanja raznog kalibra.

U "Frontexu" ističu da su očekivanja da će ove godine biti uspješniji u borbi protiv ilegalnih migracija time što se očekuje formiranje stalnih jedinica Evropske granične kontrole i Obalne straže, a već je pokrenuta regrutacija prvih 700 stalnih službenika i podneseno oko 7.500 prijava kandidata za ove pozicije.

"Nakon regrutacije, prva grupa službenika Evropske granične kontrole i Obalne straže će veći dio 2020. godine provesti u obuci i razmještanju na različite djelove evropske granice. To će biti masivna promjena u odnosu na dosadašnji rad", istakli su.

Izabela Vivior, pres-službenica "Frontexa", za "Nezavisne" kaže da je dobra vijest to što je ukupan broj za čak 92 odsto manji u odnosu na vrhunac migrantske krize iz 2015. godine.

"Uprkos ukupnim opadajućim trendovima, u istočnom dijelu Mediterana došlo je do pojačanog pritiska, koji je počeo u proljeće. Do vrhunca je došlo u septembru, a onda je počeo opadajući trend, što je u skladu s sezonskim promjenama. Ukupno gledano, detektovali smo 82.000 migranata na toj ruti, ili za 46 odsto više nego prethodne godine", naglasila je ona. Dodala je da je u drugoj polovini godine na tom dijelu migrantskih ruta najviše prelazaka bilo još od početka implementacije sporazuma između EU i Turske u martu 2016. godine, ali je naglasila i da je to ipak manje u odnosu na vrhunac krize iz 2015. godine.

Sudeći prema informacijama koje smo dobili, BiH nije bila u žiži migrantske krize prošle godine. "Frontex" je u našem regionu najviše izazova zabilježio na granici Grčke s Albanijom, te na istočnim i južnim granicama Srbije.

"Najveći dio prebačenih ljudi na grčka ostrva put je nastavio zapadnobalkanskom rutom", naglasili su.

Iz Ambasade Turske u BiH kratko su nam odgovorili da ne raspolažu podacima koji bi pokazali da je u naš region najviše migranata došlo preko teritorije te zemlje te da je to pitanje kojim se na zajedničkom nivou bave EU i Turska.

U Ministarstvu bezbjednosti BiH kažu za "Nezavisne" da je prošle godine u BiH zbog vremenskih uslova smanjen broj ulazaka ilegalnih migranata, a da se trenutno u prihvatnim centrima nalazi oko 5.500 osoba.

"Fokus će biti na efikasnijoj kontroli granice i sprečavanju ulazaka ilegalnih migranata u BiH, jačanju kapaciteta Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima BiH, a najavljeni su i razgovori sa ministrima unutrašnjih poslova susjednih država o zajedničkom rješavanju ovog problema", kažu u ovom ministarstvu.

Podsjetili su da je ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić najavio novi pristup u upravljanju ilegalnim migracijama u BiH.

"Posebno je naglasio da briga o migrantima ne može biti problem samo Ministarstva sigurnosti BiH, već svih institucija i nivoa vlasti u BiH", rečeno nam je u tom ministarstvu.

Brojke