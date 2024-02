Prelomna godina za Trgovsku goru, Hrvatska svoje završava, šta radi BiH?

DVOR NA UNI, NOVI GRAD - Studija uticaja na životnu sredinu za Trgovsku goru planirano je da bude gotova do kraja 2024. godine, potvrdili su za "Nezavisne novine" iz Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

"Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao službeno tijelo koje sprovodi postupak procjene uticaja zahvata Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na okolinu, objavilo je 7. septembra 2023. godine na svojim stranicama uputstvo o sadržaju studije o uticaju zahvata na okolinu za Centar, na osnovu kojeg je i službeno započela izrada studije uticaja na okolinu. U skladu sa terminskim planom sprovođenje projekta uspostave Centra planirano je da studija bude gotova do kraja 2024. godine, a datum njenog upućivanja u javnu raspravu će odrediti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja po zaprimanju i pregledu iste", naveli su iz ovog fonda.

Inače, ovaj dokument je najbitniji u cijelom slučaju "Trgovska gora", te će Hrvatska njime prikazati da li po njihovom mišljenju ima negativnih uticaja na životnu sredinu, što će odrediti da li će doći do izgradnje skladišta nuklearnog i drugih otpada na granici sa BiH.

Josip Lebenger, direktor Fonda NEK, ranije je rekao da očekuje da će studija biti završena u prvom dijelu ove godine, te da je 50 odsto studije već urađeno.

Emir Dizdarević, predsjedavajući Ekspertskog tima za Trgovsku goru, rekao je za "Nezavisne novine" da je ovo jedan od najbitnijih dokumenata u ovom slučaju, te da treba dobro da razmotrimo sve što bude objavljeno u njemu.

"Kompetentni ljudi, svako iz svoje oblasti, treba da u tom dokumentu razmotre i vide je li to u skladu sa međunarodnim standardima, da li su naše primjedbe na sadržaj uvažene i da damo što je moguće prije naše mišljenje, odnosno da Hrvatska uključi i nas, posebno u fazu sigurnosne studije i projektne dokumentacija objekta", istakao je Dizdarević.

Na pitanje da li će BiH raditi studiju uticaja na životnu sredinu, Dizdarević odgovara da ćemo mi imati svoju studiju koju već rade zadužene entitetske institucije po fazama, ali da se još ne zna okvirni datum kada će ta istraživanja biti objedinjena u jedan dokument.

"Prioritet je ono što sam i ranije govorio, a to su politički pregovori. Da znamo da li je to konačno ili može otpad ostati u Sloveniji (NE Krško). Drugo je da tražimo tehničku dokumentaciju i bilo šta što vidimo da će negativno uticati na nas tražimo razjašnjenje, da se to riješi ili odustane od toga. Oni su napisali da će razmotriti negativan uticaj na BiH u vanrednim okolnostima. Mi tražimo da to bude u redovnim, jer mi imamo već negativne socio-ekonomske uticaje na bh. stranu", naglasio je Dizdarević.

Mario Crnković, predsjednik Udruženja "Green Team" iz Novog Grada i član Ekspertskog tima, kazao je da Hrvatska još jednom potvrđuje informaciju koju smo imali, a to je da je 2024. godina prelomna u slučaju "Trgovska gora".

"Godina kada obje strane treba da stave rezultate svih svojih istraživanja i analiza na jedan sto. Bosna i Hercegovina još nema spremnu argumentaciju o negativnim prekograničnim uticajima i to je nešto za šta neko morati snositi odgovornost i prije objavljivanja studije. Previše je vremena izgubljeno, protesti će očigledno daleko brže doći nego što smo svi mi mogli i pretpostaviti", istakao je Crnković.

Podsjećamo, lokacija potencijalne izgradnje skladišta nuklearnog i drugih otpada na Trgovskoj gori se nalazi na oko 850 metara vazdušnom linijom od opštine Novi Grad i ugrožava više od 250.000 stanovnika u slivu rijeke Une.

