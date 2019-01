Preslagivanje evropskih kockica uticaće na BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Glasanje o odbacivanju plana o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz EU u britanskom Predstavničkom domu uvodi u neizvjesnost ne samo tu zemlju i EU, već i zemlje koje ekonomski i politički gravitiraju tom bloku, smatraju analitičari.

Podsjećanja radi, Tereza Mej, premijerka Velike Britanije, doživjela je težak poraz jer je svaki treći član njene partije glasao protiv sporazuma o izlasku iz EU koji je ona postigla s Briselom. Većina predstavnika njene partije smatra da Mejova nije išla dovoljno daleko i da njen dogovor ne predstavlja dobar Brexit, dok je većina laburista glasala protiv jer smatra da Britanija treba "mekši" Brexit, koji bi uključivao ostanak u carinskoj uniji s evropskim blokom.

Naime, Britanija je proteklih godina igrala veliku ulogu u BiH, od njihovih predstavnika u Kancelariji visokih predstavnika pa do evropskih inicijativa, od kojih je posljednja njemačko-britanska agenda, koja je bila ključna za posljednji talas ekonomskih reformi započetih 2014. godine, nakon što je inicijativa bila prihvaćena od strane Evropskog savjeta.

Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banjaluci, smatra da bi u slučaju Brexita uticaj Britanije u BiH porastao jer bi ta zemlja nastojala da se pozicionira što bolje na međunarodnoj sceni, a samim time i na prostoru zapadnog Balkana.

"Poklanjaće veću pažnju i nastojati da pojača svoje prisustvo i da bude što vidljivija u BiH. Da budem iskren, ni do sada ta zemlja nije imala epohalne interese i mislim da je i kroz te evropske inicijative u kojima je učestvovala u stvari radila na vlastitom pozicioniranju na međunarodnoj sceni", smatra Šolaja. Osim ovog, ključna razlika će, po njegovom mišljenju, biti instrumenti koje će Britanija koristiti ka tom cilju - do sada je, kako objašnjava, to uglavnom činila kroz evropske mehanizme, a sada će to raditi samostalno. Na pitanje kako komentariše činjenicu da je veliki broj britanskih diplomata nakon službe u BiH dobio izuzetno visoke pozicije u drugim zemljama i međunarodnim organizacijama, Šolaja ističe da tu nema posebnih faktora, osim činjenice da su dobili šansu da u BiH dobro "ispeku zanat".

"Znate, BiH je dinamična zemlja u kojoj se puno toga dešava, za razliku od nekih mirnijih zemalja, gdje mandat prođe bez nekih posebnih događaja. Dobrim i kvalitetnim diplomatama to može poslužiti da se dobro pozicioniraju, uvežu i steknu dobre kontakte", kaže Šolaja.

Tanja Topić, politička analitičarka, na preslagivanje evropskih kockica gleda drugačije i smatra da neće doći do promjene politike EU prema BiH zbog eventualnog izlaska Velike Britanije.

"Mislim da na BiH može više uticati ishod izbora za EU parlament u smislu da li će prevagu odnijeti one snage koje su prijateljski raspoložene i otvorene za proširenje ili one koje su protiv proširenja", rekla je Topićeva.

Borivoje Simić, ekonomski analitičar, istakao je da bi Brexit ostavio i ekonomske posljedice na BiH, ali da bi najveću štetu pretrpjele Njemačka, Francuska, Holandija i Belgija. Dodao je da je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, izvoz robe proizvedene u BiH i izvezene u Ujedinjeno Kraljevstvo za period januar-novembar 2018. iznosio 86,4 miliona KM, te da se povećao za 11,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

"Iako s Ujedinjenim Kraljevstvom ne ostvaruje značajniju trgovinsku razmjenu, i BiH, koja je putem Sporazuma o stabilizaciji i priduživanju integrisana s jedinstvenim EU tržištem, imaće posljedice. To bi se moglo odraziti na našem izvozu u Ujedinjeno Kraljevstvo, koji je posljednjih godina u porastu", rekao je Simić.