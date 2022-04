"Presuda Mahmuljinu posljednji ekser zakucan u kovčeg pravosuđa BiH"

SARAJEVO - Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić rekao je Srni da je presuda Apelacionog vijeća Suda BiH kojom je smanjenja kazna Sakibu Mahmuljinu za zločine nad Srbima na području Vozuće i Zavidovića 1995. godine "posljednji ekser koji je zakucan u kovčeg pravosuđa na nivou BiH".

"Iako je odgovoran za monstruozne zločine odreda 'El mudžahedin' koji su bili pod njegovom komandom, Mahmuljin je osuđen na mizernu kaznu od osam godina po Krivičnom zakonu SFRJ i cijeli sudski proces je bio na slobodi", naveo je Kojić.

On ističe da je Sud BiH glavna pesnica SDA koja konstantno udara po Republiku Srpsku, amnestira zločince koji su ubijali Srbe, dok ekspresno osuđuje Srbe.

"Dvadeset godina je ista matrica rušenja Republike Srpske od strane Suda BiH, ali je alarmantno što oni to rade otvoreno, jer su postali krajnje bahati zbog saznanja da ih štite zapadne ambasade", rekao je Kojić.

On je naveo da je podizanje optužnice za ubistvo vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici 1992. godine bilo samo skretanje pažnje sa presude Mahmuljinu i da je, kako kaže, već sad poznato da će ovakav epilog biti i u slučaju "Dobrovoljačka".

"Srbe su u prethodnom ratu mogli ubijati svi, od domaćih ratnika do mudžahedina, ali porodice srpskih žrtava su jedine koje nisu i neće dočekati pravdu, a stalno se priča o nekom suživotu", rekao je Kojić.

On je istakao da suživot nije moguć dok svi oni koji su činili zločine ne budu adekvatno kažnjeni, što znači da, kako kaže, suživota neće biti dok god postoji Sud BiH.

Kojić je rekao da bi, nakon ovakve presude Mahmuljinu, srpski predstavnici i svi oni koji se bave politikom iz Republike Srpske trebalo da preduzmu konkretne mjere kada je u pitanju rad Suda BiH, jer se u suprotnom, kako kaže, može potpisati "kapitulacija srpskom narodu u ovakvoj nakaradnoj državi".

Savić: Presuda vrijeđa srpski narod

Današnja presuda nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa Armije RBiH Sakibu Mahmuljinu vrijeđa srpski narod, porodice poginulih i svjedoke, istakao je predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije (BORS) Republike Srpske Aleksandar Savić.

Savić je izjavio Srni da je kazna koju je Sud BiH danas izrekao Mahmuljinu mala s obzirom na postojanje brojnih dokaza, svjedoka, čak i foto-snimaka počinjenih ratnih zločina nad srpskim narodom.

On je dodao da pravosuđe BiH "konstantno pravi presedane u presudama oficirima takozvane Armije BiH u odnosu na srpske oficire i vojnike".

Lazić: Za Sud BiH legitimni zločini mudžahedina nad Srbima

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Veljko Lazić smatra da presuda Suda BiH Sakibu Mahmuljinu vrijeća srpske žrtve rata i Republiku Srpsku.

"Ova presuda po ko zna koji put samo potvrđuje da pravosuđe BiH radi po dvostrukim standardima na štetu Srba i Republike Srpske, a u funkciji bošnjačke politike", rekao je Lazić.

Lazić kaže da je ovakva presuda pokazuje da za pravosuđe BiH odsijecanje glava srpskih vojnika i civila od strane mudžahedina u Vozući i Zavidovićima nije ratni zločin i da je "legitimno i sasvim pravno dozvoljeno vršiti zločine nad Srbima".

"Srpski predstavnici u institucijama BiH treba pod hitno da traže reformu pravosuđa BiH ili da se u suprotnom ratni zločini nad Srbima procesuiraju u Srbiji", zaključio je Lazić.

Radanović: Nema pravde za Srbe

Današnja presuda Suda BiH nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa Armije RBiH Sakibu Mahmuljinu sramotna je, istakao je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović i konstatova da je ovo još jedna potvrda da nema sudske pravde za Srbe.

On je rekao da ga ovakva presuda nimalo ne čudi, te da je to ustaljena praksa Suda BiH.

"Ja mislim da se više niko i ne čudi njihovim presudama, kojima oslobađaju i to malo Muslimana i Hrvata koji su bili optuženi za zločine nad Srbima", rekao je Radanović.

Radanović je rekao da ga ne bi iznenadilo ni da se Mahmuljin obrati Ustavnom sudu ili Sudu u Strazburu i da bude oslobođen krivice potpuno.

"Nema pravde za Srbe! I to je to", smatra Radanaović.

On je podsjetio na stradanja Srba iz Zavidovića, Maglaja, zeničkog i kakanjskog kraja.

"Mi smo imali 15 sela u Zenici, u Kaknju 10 srpskih sela. U Varešu smo imali 15 sela ... Sve je to ubijeno, zaklano, bačeno. Neki su nađeni, a neki nisu ni do danas i komandant korpusa koji je to naredio i nadgledao osuđen samo osam godina, pa to je sramota", ocijenio je Radanović.

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH podsjetio je da suđenje Atifu Dudakoviću, optuženom za udruženi zločinački poduhvat, traje godinama, te da ga ne bi iznenadilo da bude oslobođen svake optužbe.

"Iako postoji snimak u kojem se čuje kako naređuje, ne bi me čudilo da kažu da mu je neko montirao sve", rekao je Radanović.

Rajilić: Pravosuđe BiH radi jednostrano na štetu Srba i Srpske

Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić smatra da presuda Suda BiH Sakibu Mahmuljinu po ko zna koji put samo potvrđuje da pravosuđe BiH radi jednostrano na štetu srpskog naroda i Republike Srpske.

"Ovo suđenje je farsa i pranje biografija ratnih zločinaca koji su počini ogromna nedjela prema srpskom narodu", rekla je Rajilićeva.

Rajilićeva pita kako je moguće da neko ko je odgovoran za ratne zločine počinjene nad Srbima u Vozući dobije osam godina zatvora.

"Kao da je izrečena presuda za krađu automobila i da se ne radi o ljudima i teškim zločinima počinjenim nad srpskim vojnicima i civilima, kojima su odsijecane glave", zaključila je Rajilićeva.

Ona je istakla da Sud BiH radi sve katastrofalno i pogrešno na štetu srpskog naroda i Republike Srpske.

Apelaciono vijeće Suda BiH osudilo je danas nekadašnjeg komandanta Trećeg korpusa Armije RBiH Sakiba Mahmuljina na osam godina zatvora za ratne zločine počinjene nad Srbima na području Vozuće i Zavidovića 1995. godine.

Mahmuljin je osuđen jer, kao komandat, nije spriječio zločine pripadnika odreda "El mudžahedin" nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima kao i pripadnicima sanitetskog osoblja.

Prilikom izricanja presude Sud BiH je primjenjivao zakon bivše SR Jugoslavije.

Sud BiH je 22. januara prvostepenom presudom osudio Mahmuljina na jedinstvenu kaznu od 10 godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine.