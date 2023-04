Prevarant iz BiH prodavao lažne diplomatske pasoše jedne karipske zemlje

BEČ - Danas je pred Regionalnom sudom Štajerske okončano suđenje državljaninu BiH (48), koji je optužen da je zajedno sa bugarskim državljaninom (54) prodavao lažne diplomatske pasoše karipske države Sent Kits i Nevis.

Kao optuženi su se pojavili i kupci pasoša, njih 10, uglavnom državljani Austrije i Njemačke, koji su oslobođeni.

S druge strane, državljanin BiH i Bugarin su osuđeni, prvi na 27 mjeseci zatvora, a drugi na tri godine, od kojih je jedna bezuslovna.

Kako se moglo čuti na sudu, glavni pokretač prevare bio je Bugarin, koji je tvrdio da je ambasador Sent Kits i Nevisa, te da je multimilioner. Zanimljivo, ali on je ostao vjeran svojoj priči, pa je danas to tvrdio i pred sudijom. Državljanin BiH se predstavljao kao diplomatski službenik ove zemlje, i tako dolazio do potencijalnih “žrtava”.

Njih najmanje desetorica su povjerovali u njihovu priču te bili sigurni da će dobiti diplomatske pasoše, ali i diplomatske, registarske tablice. Navodno, prevaranti su uspjeli da ukupno uzmu 330.000 evra od lakovjernih.

Kako prenose mediji, presude još nisu pravosnažne.