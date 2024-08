Priča o herojima koji su spasili vozača kamiona: Bez razmišljanja skočili u provaliju

MOSTAR - 'Moj jedini uvjet je da pohvalite tri čovjeka koja su prva pritekla u pomoć a ja osobno sam najmanje nebitan u svemu'', kaže nam Nermin Halilović, čovjek koji je svjedočio pomaganju unesrećenom vozaču kamiona koji je danas oko 13.30 sati na cesti M17 kraj mjesta Sutina kamionom probio zaštitnu ogradu i završio među drvećem na obali Neretve.

Halilović za Bljesak.info kaže kako je njegov doprinos ''sitan kakav su ova trojica dali'' i dodaje kako nam se javio samo da bi pohvalio hrabrost i ljudskost ovih ljudi.

''Danas oko 13 sati i 30 minuta vraćajući se s Fortice, gdje smo išli da pomognemo u gašenju požara, sa svoja tri prijatelja svjedočili smo slijetanju kamiona u provaliju kod naselja Sutina. Odmah smo se zaustavili s vozilom i istrčali prema mjestu nesreće s još jednim momkom koji se tu zatekao. Iako nije bilo lakog načina da se dođe do unesrećenog, trojica ljudi bez razmišljanja sa 5-6 metara visine skočili i niz drvo se spustili kako bi pritekli u pomoć. Na prvu nismo ni znali da li je vozač kamiona živ, ali kada se do njega stiglo ustanovili smo da je pri svijesti i prvo što je rekao je 'Zovite hitnu pomoć i vatrogasce''', kaže nam Halilović.

Navodi kako se pod adrenalinom nije odmah uvidjelo da ogromna količina nafte curi iz rezervoara na akumulator kamiona.

''Iako su bili u tom trenutku ugroženi od mogućnosti da se kamion zapali nijedan od ove trojice nije htio napustiti vozača. Želim napomenuti da je jedan od ovih ljudi, koji je ujedno i moj prijatelj, teškog zdravstvenog stanja, 'šećeraš', 'tlakaš' i bori se s problemom bubrega, bez sekunde razmišljanja skočio u provaliju od nekih 5-6 metara. On je Sanel Ćorić. Do dolaska policije, vatrogasaca i Hitne pomoći s ozlijeđenim vozačem su komunicirali kako bi ga držali budnim, a kada su hitne službe stigle do unesrećenog sva trojica su ostali u provaliji i pomagali u izvlačenju unesrećenog. Heroji su među nama, oni su Sanel Ćorić, Omer Hujdur, momak kojeg ne poznajem ali smo ga zvali "Nerma" i kroz priču saznali da je i on član DVD-a, što je i naš hobi i ljubav. Žao mi je što momku nismo zapamtili pravo ime i prezime ali neće se ljutiti jer smo svi bili pod adrenalinom. Tu je bio još jedan čovjek koji je s nama također prvi pritekao u pomoć, mislim da se preziva Čuljak i da je vozač kamiona u FeeroKešu'', kaže nam Halilović koji skromno navodi kako njega ne moramo ni spominjati.

Kaže kako je on s prijateljem Anerom Ćorićem ostao na cesti.

''Nastojali smo koliko toliko uspjeli zadržati jednu traku otvorenom kako bi vatrogasci i Hitna pomoć stigli što prije. Velike pohvale za ove momke i sve ostale ljude koji su čitavo vrijeme pomagali na svoj način, donosili vodu, regulirali saobraćaj do dolaska većeg broja policije, pružali informacije i na kraju svoje izjave smo dali i policiji na licu mjesta'', kaže Halilović.

Potvrdio je i ranije informacije da je vozač kamiona izbjegavao vozilo koje je preticalo na nedozvoljenom mjestu te da o tome saznanja ima i policija.

