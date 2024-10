Priče o gerilskim kampovima u BiH upalile alarme

SARAJEVO - "Kampovi za obuku i radikalne vojne grupe ponovo u BiH".

Ovo se tvrdi iz više različitih izvora, kako domaćih, tako i stranih, u prethodnih nekoliko dana, što po ko zna koji put sa sobom povlači pitanje da li se ovakve priče pojavljuju samo da bi se uznemirila javnost ili u BiH zaista borave ili su boravile bezbjednosno interesantne osobe.

Sve je počelo viješću iz Moldavije, gdje je tamošnja policija u 88 racija širom države uhapsila osobe za koje se sumnja da su spremale nerede u toj državi za vrijeme predstojećih predsjedničkih izbora, ali i ustavnog referenduma o pristupanju EU, i za koje tvrde da su obučavane u Rusiji, ali i na području BiH i Srbije.

Moldavci tvrde da su obuku sprovodili strani instruktori povezani s paravojnim grupama poput "Wagnera" i "Ferme", a dodaju da su neki polaznici odabrani za "napredniju obuku u gerilskim kampovima, održanim u BiH i u Srbiji". Većina te obuke navodno je održana od septembra do sredine oktobra ove godine.

Odmah je reagovala Ambasada SAD u BiH, nazvavši izvještaj uznemirujućim, te dodala da bi "postojanje tog kampa trebalo detaljno istražiti, a da bi osobe odgovorne za omogućavanje ovakvih aktivnosti trebalo da budu pozvane na odgovornost".

Ilija Cvitanović, član Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA), rekao je da je ova Komisija od direktora OBA Almira Džuve zatražila sve informacije o ovom pitanju.

"On (direktor) je rekao da su prije nekih šezdesetak dana u BiH postojali neki ljudi, strani državljani, koji se mogu identificirati kao osobe koje mogu učestvovati u organizaciji nekih grupa koje bi mogle u nekom trenutku djelovati elementima protiv javnog okupljanja. Ali ne postoje nikakvi kampovi. Utvrđuju se razlozi njihovog boravka u BiH", naveo je Cvitanović.

Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova BiH, kazao je da je lično "vidio dokaze da su određeni ljudi obučavali moldavske timove u BiH".

"Tačno je, imali smo ljude koji su dolazili u ime i na račun Ruske Federacije i obučavali su pripadnike moldavskih timova. Nemam tačne dokaze ili primjere da su to bile neke vrste vojnih obuka, ali neke vrste obuka koje se tiču čak i organizacije nekih protesta ili izlazaka na ulicu sigurno jesu. I za to postoje dokazi koje sam lično vidio da su takve grupe operisale po BiH", naveo je Konaković.

Komentarišući sve navedeno, Nenad Nešić, ministar bezbjednosti BiH, tvrdi da sigurnosne agencije u BiH ne raspolažu podacima da bilo gdje u BiH, uključujući i Republiku Srpsku, postoje kampovi u kojima su navodno obučavana lica iz Moldavije.

"Kamp nije igla da se može sakriti. Da tako nešto zaista postoji, valjda bi nas Moldavija obavijestila, zatražila informacije, upozorila ili uputila protestnu notu. Nikada ni slova od njih nismo zvanično dobili", naveo je Nešić, te podsjetio da su u BiH prisutne i snage EUFOR-a i NATO-a i da bi i one morale znati da se nešto dešava.

"Da bilo kakvi kampovi postoje u BiH, pa i Republici Srpskoj, takve informacije bi mnogo ranije imale policijske i obavještajne agencije SAD", poručio je Nešić.

I Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, uvjerava isto.

"MUP je ranije, a i sada kada su se pojavile te informacije, preduzeo mjere iz svoje nadležnosti i provjeravali smo takve informacije. Obratili smo se svim službama, pa i službi Moldavije. Te informacije nisu u predmetu javne bezbjednosti, već obavještajnih struktura. Nijedna obavještajna agencija, ni kod nas ni u regionu, nema takve podatke", kazao je Karan, dodajući da je ovo samo pokušaj blaćenja Republike Srpske neprovjerenim informacijama.

"Republika Srpska i nadležne institucije godinama upozoravaju na bezbjednosne prijetnje koje dolaze iz FBiH, odnosno aktivnosti vehabijskih pokreta, paradžemata, radikalnih grupa, onih koji su se vratili sa stranih ratišta. To se krije, i to na način da ne shvataju da je to zajednički problem ukupne bezbjednosti BiH", naveo je Karan.

O postojanju paradžemata u BiH, za "Nezavisne novine" se nadovezao i Nenad Nešić.

"Mi smo upoznati sa postojanjem radikalnih islamskih grupa u BiH i one djeluju u okviru paradžemata u BiH, kojih je, ako se ne varam, 24", rekao je Nešić.

Preko američkih komentara, te moldavskih navoda, ne želi preći ni Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je kazao da je priča o kampovima obična laž.

"Demantujem da postoje kampovi. To nikada nije bila naša aktivnost. Neka nam pokažu gdje se nalazi taj kamp, mi ćemo ga sravniti sa zemljom. Nećemo oklijevati. Ne mogu ništa ni pokazati kada lažu", poručio je Dodik i dodao:

"Prosto je nevjerovatno da to ima služba iz Moldavije, a da to nema Obavještajna služba BiH, službe Njemačke, Srbije, Francuske, Britanije, nema ni CIA, samo ima Moldavija. Marfi je jedino bio zabrinut kada je smišljao ovu laž. Sada se osjeća bolje jer je smislio još jednu podvalu Srbima. To ne može da prođe."

Dodik je za ovu subotu najavio sastanak sa predstavnicima različitih bezbjednosnih struktura u BiH i Srpskoj kako bi razgovarali o ovoj temi.

