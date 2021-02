Prihodi jedva dovoljni za plate medicinara USK-a

BIHAĆ - Zbog pandemije virusa korona, migrantske krize i povećanih troškova u svakodnevnom poslovanju, sve zdravstvene ustanove na području Unsko-sanskog kantona ostale su u protekloj godini uskraćene za značajna finansijska sredstva.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja USK, iz čijeg se budžeta finansira rad zdravstvenih ustanova, ističu kako su njihovi prihodi u protekloj kalendarskoj godini umanjeni za oko deset miliona maraka, te da su samim time i sredstva koja su uplaćena na račune zdravstvenih ustanova proporcionalno umanjena.

"Uspijevamo osigurati plate i redovne troškove medicinskim ustanovama, ali i to s velikim naprezanjima jer su zbog pandemije naši prihodi značajno smanjeni. U ovome trenutku možemo samo zahvaliti svima koji redovno uplaćuju zakonske doprinose kako bismo mogli servisirati sektor zdravstva. Situacija je jednostavno takva", kaže Šemsudin Dervić, koordinator u ZZO USK.

Prema njegovim riječima, ništa bolja situacija ne očekuje se ni u ovoj godini, s obzirom na to da na osnovu prihoda prikupljenih u prvom mjesecu prognoze nisu nimalo povoljne.

"U januaru smo inkasirali oko 6,5 miliona maraka prihoda. Ako to pomnožimo sa 12 mjeseci - to je nešto manje od 80 miliona maraka, i ako tome dodamo prihode od zdravstvenih premija moći ćemo ove godine računati na oko 90 miliona maraka. To je opet za oko 10 posto manje u odnosu na neka ranija vremena", istakao je Dervić.

Ministrica zdravstva u Vladi USK Nermina Ćemalović najavila je kako će se zdravstvenim ustanovama pokušati pomoći finansijskim intervencijama iz kantonalnog budžeta.

"Teško je reći koliko sredstava ćemo moći osigurati za zdravstvo, jer sve zavisi od punjenja budžeta", kazala je Ćemalovićeva.

U Domu zdravlja Bihać ističu kako je aktuelna pandemija stvorila dodatne troškove u vidu rada kovid ambulanti, nabavke zaštitnih sredstava i drugoga, što je neophodno u borbi protiv virusa korona.

"Sredstva koja trošimo nisu uračunata u godišnju tranšu primarne zdravstvene zaštite, a radi se o ogromnim izdacima. Sve zdravstvene ustanove su u debelom minusu i mi moramo pronaći sredstva za dalji rad kovid ambulanti i te vrste usluga prema pacijentima, kako ne bismo došli u situaciju da ugrozimo naše redovno poslovanje", kažu iz ove ustanove.

Ističu kako godišnje dobijaju šest miliona maraka, a oko 300.000 maraka potrošeno je neplanirano u borbi protiv virusa korona.

Slična situacija je i u Domu zdravlja Cazin, a direktorica te ustanove Nedima Zulić kaže kako Zavod zdravstvenog osiguranja USK treba da sačini poseban program koji bi obuhvatio finansiranje dodatnih i neplaniranih izdataka.