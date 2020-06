Prihvaćeno negativno mišljenje Komisije o prestanku mandata VSTS

SARAJEVO - Dom Naroda BiH na današnjoj sjednici prihvatio je negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije BiH i predloženi zakon o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) u sadašnjem sastavu smatra se odbijenim.

Predstavnički dom parlamenta BiH, koji i predlagač ovog zakona, u obrazloženju prijedloga zakona kao razloge navodi, između ostalog, neusvajanje izvještaja o radu VSTV-a za 2017. i 2018. godinu, odsustvo poštivanja vladavine prava od nosilaca pravosudnih funkcija, te donošenje nezakonitih podzakonskih akata.

U Prijedlogu je navedeno da je donošenje ovog zakona prelazno rješenje do donošenja dva nova zakona, od kojih bi jedan bio zakon o visokom sudskom vijeću, a drugi zakon o tužilačkom savjetu.

Dušanka Majkić (SNSD), delegat u Domu naroda BiH, kazala je da ne treba ćutati o razlozima i namjerama ovog prijedloga, te da je Ustavno-pravna komisija rekla da ne postoji ustavni osnov, da se ne mogu podržati principi.

"Dakle, nijednog od elemenata u ovom slučaju nema. Nije imao ni dva važna prateća dokumenta, mišljenje Direkcije za evropske integracije, naročito nedostaje ko je konsultovan pri izradi ovog prijedloga", kazala je Majkićeva.

Ističe da je poznato ko je konsultovan "iza pozornice", ali da nisu konsultovani oni koji je trebalo da budu akteri u donošenju zakona.

"Utvrđuje se rok i postupak za izbor novih članova VSTV-a, a rok je bio 8.6.2020. godine. Prijedlog degradira sam sebe. Na šta ovo liči, mogu li se ovakva zakonska rješenja predlagati u jednom parlamentu. SNSD je brzo poslije izlaska u javnost prijedloga ovog zakona jasno poručio da svaki zakon koji donese 'Adilova grupa', kako je rekao Špirić, neće dobiti podršku", kazala je Majkićeva.

Pitala je ima li ovaj zakon ambiciju da riješi ijedan problem pravosuđa.

"Voljela bih da iz jednog člana mogu vidjeti da je pokazano kako treba nešto uraditi da se pravosuđe dovede na ono što građani ove zemlje žele. Onom ko je radio na prijedlogu ovog zakona nije stalo do pravosuđa, nego mu je stalo da promijeni dosadašnji sastav koji bi radio po njihovim mjerama i aršinima. To građani ne traže. To je reforma u vezi s kojom godinama pokušavamo da se dogovorimo", kaže Majkićeva.

Ističe da je prvo lider SDA tražio smjenu predsjednika VSTV-a, pa kad to nije prošlo, sjetio se starih pouzadnih prijatelja iz "Adilove grupe", da oni urade dio posla, ali znalo se da to neće proći Dom naroda.

"Postoji li igdje u zemlji da lice protiv kojeg se vodi proces odlučuje o reformi pravosuđa", pitala je Majkićeva.

Mladen Bosić (SDS), delegat u Domu naroda BiH, kazao je da će u ovoj zemlji reći svi da pravosuđe dobro ne radi izuzev onih koji su u pravosuđu, te onih koji su ih involvirali u taj sistem.

"I logično je da će oni sve uraditi da ne dođe do promjene takvog sistema koji im omogućava status i privilegije", rekao je Bosić.

Podsjetio je na sjednicu prije dvije godine Predstavničkog doma BiH na kojoj je jedina tačka bilo funkcionisanje pravosuđa uz koncenzualni stav da je pravosuđe u problemu.

"Doneseni su zaključci koji traže od Ministarstva pravde da u roku od šest mjeseci predloži novi zakon o VSTV-u, jer to je institucija koja je zadužena za funkcionisanje pravosuđa, jer je bilo evidentno da je ova institucija pod političkim uticajem. Zašto nije proveden zaključak Predstavničkog doma zbog toga što nisu formirali komisiju za koju je Republika Srpska trebalo da da člana", kazao je Bosić.

Ističe ako se ne izmijeni Zakon o VSTV-u nema napretka u BiH.

Bosić kaže da je tvrdnja predsjednika VSTV-a da ne želi da sarađuje s parlamentom jasan signal šta se dešava i šta se može očekivati u narednom periodu.

"To i jeste pitanje parlamenta, on treba da ispita pravosuđe da bi vidjeli kakav zakon treba da donesu", kazao je Bosić.

Ističe da bi podržao ovaj prijedlog uz sve mane, ali pošto, kako kaže, zna da neće proći zbog onih koji su sponzori ovakvog sistema, neće.

Dušanka Majkić je odgovorila Bosiću da bi sve ovo što govori imalo smisla da su to realizirali u mandatu u kojem su bili u vlasti.

Mladen Bosić je na ovo odgovorio da je SNSD, odnosno Milorad Dodik, onaj koji je odgovoran.

Na ovo mu je mimo rasprave Majkićeva odgovorila: "Da nije Milorada, šta biste vi".

Bariša Čolak (HDZBiH), delegat, istakao je da misli da bi fokus trebalo da bude na mišljenju Ustavno-pravne komisije.

"Zašto smo mi danas bili protiv i zašto je većina bila protiv. Mi bismo prihvatanje ovih principa na kojim se temelji ovaj zakon potpuno promijenili odnos između VSTV-a kao glavnog regulatornog tijela koje je zaduženo za efikasno i nepristrasno pravosuđe. Nemam ništa protiv dizanja obje ruke ako dođemo do konsenzusa da promijenimo odnos između VSTV-a i parlamenta. Mislim da parlament treba da ima značajnu ulogu u odgovornosti VSTV-a. Može li parlament kazati idemo ih smijeniti sve, pa ćemo sutra jednog, dvojicu smijeniti, pa imenovati druge. Promijenio bi ulogu da mi imamo ulogu i u imenovanju i smjenjivanju, a neka ih sve predloži pravosudna zajednica. Ovakvim drastičnim potezom mislim da ne bismo ništa sustavno riješili, da bismo napravili ogromnu grešku, ali sam za donošenje zakona o VSTV-u, a to je jedan od prioriteta Evropske komisije i očekujem da ćemo vrlo brzo imati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u", rekao Čolak.

Sredoje Nović (SNSD), delegat, kazao je Bosiću da ne spočitava svima da su oni ti koji održavaju nezakonit rad pravosuđa.

"Personalno imate pravo, ali nemate pravo svima da govorite kako negativno utičemo na sud, to je jednako kada bi cijeli jedan narod optuživali za nešto, to nije korektno i civilizovano", kazao je Nović.

Objasnio je zašto nije glasao na Ustavno-pravnoj komisiji za ovaj prijedlog, te dodao da, kada bi se pitao da li parlament ima pravo uticaja na pravosuđe, rekao bi da.

"Ne mogu da prihvatim da ovaj zakon prođe, a da nema nijednog suvislog obrazloženja zašto se ovaj zakon predlaže", rekao je Nović.

Denis Bećirović (SDP BiH), delegat, kaže da građanima BiH treba nezavisno, efikasno i moderno pravosuđe.

"Stanje u pravosuđu je loše i to je već konstatirano u Predstavničkom domu BiH. Da je stanje loše misli i polovina delegata u ovom domu, a šta misli struka i javnost to je jasno - nema nikoga ko je zadovoljan", rekao je Bećirović.

Podsjetio je da je strateški cilj BiH punopravno članstvo u EU i da bi BiH trebalo da interesuje kakav je stav EU.

"Oni su uložili milione eura u pravosuđe. Poslali su nam jasnu poruku i upozorili da bi mogli obustaviti i finansiranje pravosuđa u BiH. Mislim da je to ozbiljno upozorenje koje bi tako trebalo i da shvatimo. Nije dobro ako mi sve to ignoriramo i zato sam protiv mišljena Ustavno-pravne komisije. Podržaću ovaj zakon i još više sam za kada sam čuo uvodno izlaganje koleginice Dušanke Majkić", kazao je Bećirović.

Asim Sarajlić (SDA), delegate, je rekao da su već čuli neke koji su glasali protiv ustavnog osnova, a da su on kolega Fazlić i glasali "za" jer su smatrali da postoji ustavni i zakonski osnov za tako nešto, a da se o meritumu da raspravljati.

"Znamo da su neki rokovi prošli i da nisu realni ni provodivi. Komisija je dala negativno mišljenje i imamo priliku da se izjasnimo u vezi s negativnim mišljenjem Komisije", rekao je Sarajlić.

Kaže da mogu konstatovati da stanje nije dobro, te praviti paralele, a to je sve van dnevnog reda.

"Ali ono što možemo svi konstatovali je da stanje nije dobro, to nam kaže i EU, i Evropska komisija i Ambasada SAD, koja je uz EU najviše sredstava i stručne pomoći dala za nezavisno pravosuđe. Pravosuđem je, izgleda, samo zadovoljan ruski ambasador", kazao je Sarajlić, te dodao da nažalost vidi da je BiH daleko od nekih konkretnih rješenja.

Nikola Špirić (SNSD), zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, kazao je da mu se čini da kad god treba riješiti neki problem, osnovni motiv je mržnja.

"Moram da kažem da mržnja prema Miloradu Dodiku i SNSD-u neće riješiti ovaj problem. Našu snagu odredili su građani na izborima", kazao je Špirić.

Podsjetio je koliko su političke volje SNSD i Milorad Dodik uložili da se dođe do pomaka.

"Put nam je da se ne osporavamo, da se ne mrzimo. Nije reforma pravosudnog sistema samo VSTV, VSTV je samo dio tog sistema", kazao je Špirić, te dodao da ima osjećaj da se preko VSTV-a želi ući u destrukciju.

Zlatko Miletić, delegat, rekao je da nije vidovita Džemila niti baca kašike kako će glasanje završiti.

"Glasaću za ovaj zakon samo iz jednog razloga, to je da nam međunarodna zajednica postavlja kao preduvjet za naš ulazak u EU da moramo riješiti ovo pitanje", rekao je Miletić.

"Riješili to danas il idrugi put, moraćemo o tome", naveo je on.