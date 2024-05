Prijedlog rezolucije o Srebrenici danas pred Generalnom skupštinom UN

Generalna skupština Ujedinjenih nacija će na današnjoj sjednici u Njujorku raspravljati i odlučivati o prijedlogu rezolucije o Srebrenici.

Prijedlogom je, između ostalog, predviđeno da se "11. jul obilježava kao međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici". Sjednica počinje oko 16 časova po srednjoevropskom vremenu.

"Bosna i Hercegovina je došla do svog kraja ili su je, preciznije rečeno, doveli do kraja oni koji su se u nju kleli", kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ostalo je samo da svi učine napor, da budu dobre komšije i da se u miru raziđemo, poručuje Dodik uoči odluke Generalne skupštine UN o Srebrenici.

"Mislim da je tom odlukom Generalne skupštine potpisan kraj Bosne i Hercegovine. Da li će se on ostvariti ubrzano ili za neko dogledno vrijeme, to je stvar procesa. Mi biramo mirni razlaz i to ćemo predložiti na sjednici vlade u Srebrenici, predložićemo federalnoj strani. Sinonim za tu rezoluciju može da bude kraj Bosne i Hercegovine", rekao je Dodik.

Vlada Republike Srpske održaće sjednicu u Srebrenici, a prije toga će položiti vence na spomenik ubijenim Srbima u Bratuncu. Isto su planirali i u Potočarima, ali iz Memorijalnog centra to nisu dozvolili.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u Njujorku, uoči sjednice je poručio da će se danas sve vidjeti – "ko su nam prijatelji i ko su nam lažni prijatelji", prenosi RTS.

"Naravno, biće mnogo licemerja, biće mnogo neistina, biće mnogo svega na šta smo odavno naučili - o kojima će oni koji sve čine protiv Srbije da nam objašnjavaju da u stvari sve to čine upravo zbog Srbije jer mnogo bolje nego mi razumeju naše interese u budućnosti", ističe Vučić.

Ocijenio je da će današnji dan za njega biti najteži u političkom smislu otkako je predsjednik.

"Srbiju ne mogu da uplaše. Nikada nisu mogli da je uplaše. Samo brinem hoću li biti dovoljno na visini zadatka da ne razočaram svoj narod. Druge brige sam prebrinuo, više ih nemam. Samo bih želeo da svaki Srbin svuda u svetu zna da sam dao sve od sebe braneći čast i obraz našeg naroda", poručio je Vučić.

