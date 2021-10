Prijedorski test za opšte izbore

PRIJEDOR - Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović podnio je juče na zahtjev lidera SNSD-a Milorada Dodika neopozivu ostavku na ovu dužnost čime su počeli da teku rokovi za raspisivanje i održavanje prijevremenih izbora za prvog čovjeka grada na Sani.

Prema Izbornom zakonu, Centralna izborna komisija BiH dužna je nakon što zaprimi ostavku na propisanom obrascu da u roku od 15 dana donese odluku o prestanku mandata, a potom i odluku o raspisivanju prijevremenih izbora kojom se utvrđuje tačan datum njihovog održavanja, prenosi "Glas Srpske".

"Prijevremeni izbori biće održani u roku od 90 dana od dana prestanka mandata, a od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 90 dana", kaže zakon.

U ovom konkretnom slučaju, a pod pretpostavkom da će Pavlovićeva ostavka podnesena na propisanom obrascu u narednih sedam dana biti zaprimljena u sjedištu CIK-a u Sarajevu, to znači da bi CIK do kraja oktobra morao da raspiše izbore.

Ukoliko bude tako, birači u Prijedoru bi mogli na izbore najranije krajem novembra, a najkasnije do kraja januara naredne godine.

Po tome aktuelna situacija najviše podsjeća na onu iz januara 2010. godine kada je opozicija na prijevremenim izborima za načelnika Bileće odnijela pobjedu i na tome gajila samopouzdanje za opšte izbore u oktobru te godine na kojima je doživjela poraz.

Prema tvrdnjama sagovornika "Glasa Srpske", odlično upućenog u dešavanja na prijedorskoj političkoj sceni, najrealnija pretpostavka je da će u trku za gradonačelnika Prijedora dva kandidata - jedan ispred SNSD-a i njihovih koalicionih partnera i drugi iz redova opozicije, najvjerovatnije iz DNS-a.

"Situacija je specifična zato što se u skupštinskoj većini pored SNSD-a i njihovog odbornika iz reda nacionalnih manjina Andrije Vukotića, zatim Ujedinjene Srpske i SP-a, nalaze i PDP i SPS te odbornici probosanskog Pokreta za Prijedor koje predvodi funkcioner DF-a Mirsad Dautović. Oni imaju 19 odbornika, dok opoziciju čini ukupno 12 odbornika DNS-a, SDS-a, SDA i nezavisni odbornik Slađana Radaković", objašnjava naš sagovornik.

On dodaje da će biti veoma interesantno posmatrati kako će se ponašati PDP i SPS s obzirom na funkcije u lokalnoj vlasti na kojima su kadrovi ovih stranaka na osnovu koalicije sa SNSD-om.

"Kadrovi PDP-a su na čelu komunalnog preduzeća, Vatrogasne jedinice i Odjeljenja za finansije, dok su Selakovi socijalisti na čelu Toplane, Autotransporta i Zavoda za izgradnju, pri čemu se ne računaju kadrovi ovih stranaka u upravnim i nadzornim odborima i na nižim pozicijama. Pitanje je kako će se ponijeti, ako se budu morali odreći tih funkcija kako bi podržali kandidata opozicije", objašnjava izvor.

Kada je riječ o SNSD-u, nastavlja on, ni u njihovim redovima ne cvjetaju ruže, jer su podijeljeni na dvije struje.

"Jednu predvodi predsjednik prijedorskog SNSD-a i direktor šumskog gazdinstva Saša Bursać, a drugu direktor IRB-a Dražen Vrhovac. Njih dvojica i ne kriju međusobni antagonizam pa se rijetko pojavljuju na istim događajima u Prijedoru. Ukoliko njih dvojica ne prevaziđu razlike, a opozicija istakne samo jednog kandidata, pogotovo ako to bude aktuelni šef prijedorskog DNS-a Goran Predojević, opozicija će biti u prednosti. Naravno, pod uslovom da PDP i SPS iskreno podrže opozicionog kandidata", kaže zvor "Glasa Srpske".

A da bi moglo biti tako najavio je predsjednik PPD-a Branislav Borenović koji je juče rekao da je ostavka gradonačelnika Prijedora bila jedini logičan potez, ističući da nakon raspisivanja prijevremenih izbora očekujem da opozicija nastupi jedinstveno.

"Očekujemo da svi zajedno podržimo jednog kandidata koji će raditi u interesu Prijedora i čuvati dignitet pozicije prvog čovjeka grada", istakao je Borenović.

Podsjećamo, Pavlović je podnio ostavku nakon što je to zatražio njegov stranački lider Milorad Dodik zbog niza Pavlovićevih kompromitujućih fotografija koje su se pojavile u javnosti.

Trajanje mandata

Prema Izbornom zakonu, mandat osvojen na prijevremenim izborima traje do redovnog mandata za taj nivo vlasti.

To znači da će mandat gradonačelnika Prijedora koji u tu fotelju sjedne poslije prijevremenih izbora trajati do kada i mandati načelnika i gradonačelnika osvojeni na prošlogodišnjim lokalnim izborima, odnosno do redovnih lokalnih izbora 2024. godine.

Još jedna specifičnost kada su u pitanju prijevremeni izbori je to što birači registrovani za glasanje u odsustvu svoje pravo glasa ostvaruju lično, a ne putem pošte.