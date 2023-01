Prijem u Administrativnom centru Vlade: Srpska se očuvala u skoro nemogućim uslovima

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je večeras na svečanom prijemu povodom Dana Republike da se Srpska očuvala u skoro nemogućim uslovima za Srbe i da je krajnji cilj slobodna Republika Srpska.

Dodik je rekao da Srpska slavi značajan događaj, 31 godinu postojanja.

"Uzeli su nam mnogo, ali nisu uzeli dušu. Nadam se da ćemo dosegnuti krajnji cilj, a to je slobodna Republika Srpska", rekao je Dodik u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci, prenosi Srna.

On je naveo da je svakodnevno svjedok pokušaja otimanja srpske istorije i kulture i prisvajanja važnih istorijskih ličnosti važnih za srpski narod, te dodao da to neće uspjeti onima koji to pokušavaju i da Srbi nemaju razloga da se stide svoje istorije i postojanja.

"Ne mogu nosioci antifašističke borbe biti oni koji su se borili u `Handžar diviziji`", rekao je Dodik.

On je dodao da Srbi neće pristati na prevaru da prave građansku zemlju.

"Neka svako ima svoju državu i organizuje se onako kako misli da treba da živi", istakao je Dodik.

On je zahvalio Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću za podršku i pomoć Republici Srpskoj.

"Hvala i gostima iz Francuske, Slovenije, Mađarske, Makedonije, Crne Gore i drugima koji su došli da zajedno sa nama proslave Dan Republike", naglasio je Dodik.

Predsjednik Srpske prisutne je pozdravio tradicionalnim pozdravom "Mir Božiji, Hristos se rodi".

Predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić prenio je pozdrave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i svih građana Srbije.

"Djelima pokazujemo koliko volimo Republiku Srpsku. Borimo se i trudimo da sačuvamo svoje i sebe. Poručio bih Republici Srpskoj da ovaj datum svake godine zajednički obilježavamo i slavimo", istakao je Orlić.

Episkop bihaćko-petrovački Sergije obratio se u ime NJegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i prenio blagoslov poglavara Srpske pravoslavne crkve.

"Pozdraviću vas pozdravom `Hristos se rodi`. Neka je srećno rođenje Republike Srpske. Neka nas Bog čuva. Živjela Republika Srpska i živjela Srbija", rekao je episkop Sergije.

Svečanom prijemu prisustvuju najviši zvaničnici Srpske - predsjedavajuća i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Radovan Višković, ministri u Vladi, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, te zvanice iz javnog, društvenog i političkog života Republike Srpske, BiH i Srbije.

Svečanosti povodom Dana Republike biće nastavljene sutra u Banjaluci služenjem Svete arhijerejske liturgije u Hramu Hrista Spasitelja.

Na Srpskom vojničkom spomen-groblju "Mali Zejtinlik" na Sokocu biće položeni vijenci.

Svečani defile biće održan u ulici Stefana Nemanje u Istočnom Sarajevu, dok će u večernjim časovima biti priređen vatromet uz koncert Policijskog orkestra MUP-a Srpske na Trgu Republike Srbije.

Osim u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Dan Republike biće svečano i dostojanstveno obilježen u svim gradovima i opštinama širom Srpske.

Republika Srpska osnovana je 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH.

Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH, nakon što su preglasani u ključnim pitanjima koja su se ticala opstanka Jugoslavije i nakon što su pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali konstitutivni status.